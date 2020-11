EEUU.- YouTube, Twitter y Facebook toman medidas contra la desinformación sobre las elecciones de EEUU

MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Las redes sociales Twitter y Facebook y la plataforma de vídeo YouTube han tomado medidas en las últimas horas para evitar la desinformación sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, restringiendo las publicaciones que dan como ganador a un candidato de forma prematura.



Este martes se han celebrado las elecciones presidenciales que enfrentan al presidente Donald Trump y al demócrata Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos. Los resultados son ajustados y el recuento se prolonga más allá de la noche electoral, sin vencedor confirmado en varios de los estados.



Durante este periodo de incertidumbre, YouTube ha eliminado "vídeos en directo que violan las normas de la comunidad", como ha anunciado la plataforma en Twitter, respondiendo a usuarios que denunciaban la presencia de vídeos con miles de visualizaciones que daban resultados electorales falsos.



"Hemos establecido políticas que prohíben el spam, las prácticas engañosas y los montajes, y continuamos vigilando el contenido relacionado con las elecciones en los periodos previo y posterior a las votaciones", ha asegurado YouTube.



Por su parte, las redes sociales también han emprendido medidas contra las publicaciones que desinforman sobre los resultados de los comicios en el país norteamericano, como es el caso de Facebook e Instagram.



La compañía Mark Zuckerberg ha añadido una notificación en Facebook e Instagram que recuerda a los usuarios que "los votos aún se están contando" y que por tanto aún no hay un vencedor oficial.



La compañía comenzó a desplegar esta información después de que Donald Trump proclamase haber "ganado" las elecciones con el recuento aún en marcha, pero ha asegurado que está "aplicando estas etiquetas a ambos candidatos" que se den por vencedores de forma prematura.



Twitter, por su parte, también ha tomado medidas y ha etiquetado una publicación de Trump que aseguraba que sus rivales estaban "intentando robar las elecciones" y pedía que parasen los recuentos. Facebook ha tomado las mismas medidas.



"Hemos colocado una advertencia en un tuit de Donald Trump por hacer una afirmación potencialmente engañosa sobre unas elecciones", ha anunciado Twitter a través de su cuenta de soporte.



Los usuarios pueden ver el contenido al aceptar el mensaje de advertencia, pero no pueden darle 'me gusta' ni responder al tuit, mientras que la función de retuitear solo puede llevarse a cabo añadiendo un comentario, como ya había cambiado temporalmente la plataforma.



Twitter también ha tomado las mismas restricciones contra otras publicaciones, como una de uno de los directores de campaña de Trump, Mike Roman, que denunciaba un fraude electoral en Philadelphia.