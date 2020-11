EEUU.- Una mesa de Florida registra una participación superior al 100 por ciento por desplazamiento de residentes

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Una mesa electoral en Florida ha registrado este martes durante las elecciones estadounidenses una participación por encima del 100 por ciento, un dato singular cuanto cabe, pero que, según las autoridades encargadas del conteo, no se trata de un error.



La insólita cifra se ha dado en una mesa del condado de Orange y se debería a que varios residentes se mudaron al lugar después de enviar la lista de votantes el 6 de octubre.



De este modo, pese a que a 6 de octubre, había 754 votantes registrados dentro de la mesa, la ley de Florida permite votar en la mesa a cualquier persona que se mude o actualice su dirección de manera que la participación final en la mesa se elevó al 102 por ciento al cierre, según ha contado Fox News.



Este no ha sido el único incidente que ha levantado murmullos en la velada electoral, ya que los problemas informáticos con las máquinas de voto o con algunas papeletas, habituales en los comicios estadounidenses y que han motivado algunos atrasos en los cierres de colegios electorales.



En el condado de Fulton, en el estado de Georgia, ha habido que detener durante dos horas el recuento de las papeletas enviadas por correo o en las que se ha votado por anticipado al reventar una de las tuberías de la sala donde se estaban contando.



Según han declarado los encargados del recuento a Fox, el incidente afectó a aproximadamente 30.000 papeletas que no fueron dañadas y que serán contadas con algo de retraso.