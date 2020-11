EEUU.- Un juez expresa su descontento con el Servicio Postal y pide el cese de su director o lo "llamará a testificar"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El juez federal Emmet Sullivan ha expresado este miércoles su descontento con el Servicio Postal de Estados Unidos un día después de que ordenara "revisar" una serie de instalaciones en busca de posibles votos y ha pedido el cese de su director, Louis DeJoy, al que "llamará a testificar" si no deja el cargo.



"Estoy de acuerdo en que el director del Servicio Postal debe ser depuesto o citado a declarar ante mí bajo juramento", ha aseverado el juez, que ha insistido en que buscará respuestas, según informaciones de la cadena de noticias CNN.



Así, ha resaltado que no aprueba el comportamiento del Servicio Postal y ha recriminado que no cumpliera con la orden emitida el martes, cuando pidió que los inspectores revisaran una serie de instalaciones antes de las 15.00.



Sin embargo, las diferentes instalaciones no notificaron al tribunal a tiempo de la falta de personal para llevar estas acciones a cabo.



"Quizá alguien tenga que pagar un precio por esto", ha recalcado el juez sobre el "fracaso" del Servicio Postal a la hora de revisar las instalaciones. "Son sus clientes", ha dicho.



Joseph Borson, representante de Correos, ha asegurado que la razón por la que no se llevaron a cabo las revisiones fue porque "hacía falta tiempo para que la información llegara a la gente adecuada".



Las principales zonas afectadas por estas medidas se encontraban en Pensilvania, Colorado, Alabama, Carolina del Norte, Florida, New Hampshire y Maine, así como en partes de Wisconsin y Arizona.