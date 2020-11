EEUU.- Políticos conservadores y de extrema derecha europeos felicitan por anticipado a Trump por su victoria

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Varios políticos conservadores y de extrema derecha europeos han extendido este miércoles sus felicitaciones al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario proclamara su victoria en las elecciones cuando todavía quedan millones de votos por contabilizar y el recuento no ha terminado en varios estados 'bisagra'.



El primer ministro esloveno, Janez Jansa, ha sido uno de ellos. "Parece claro que los estadounidenses eligieron a Donald Trump para cuatro años más", ha señalado a través de su cuenta de Twitter, donde también ha felicitado al Partido Republicano "por sus grandes resultados en todo Estados Unidos".



Jansa, aliado del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, es partidario de endurecer los controles migratorios.



Por su parte, el líder de la Liga de Italia, Matteo Salvini, ha señalado que "en todos los periódicos se predijo una gran victoria para (el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe) Biden (...) como de costumbre, no lo hicieron bien".



Salvini se ha hecho eco así de una idea que ha repetido la Administración Trump durante los últimos días, que una "mayoría silenciosa" votaría por el mandatario y demostraría que las encuestas están equivocadas.



Mediante su cuenta en la red social Twitter, también ha subrayado que Trump "tiene ventaja" y que "pase lo que pase" la elección "ha sido una gran demostración de participación democrática". El también exministro del Interior italiano también compartió una fotografía vistiendo una gorra con el lema de Trump, 'Make America Great Again', y animando a los electores a votar.



Para la líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional, Marine Le Pen, la reelección de Trump sería "lo mejor" para Francia porque significaría "el regreso de las naciones".



Sobre lo ajustado de la carrera entre ambos candidatos a presidente de Estados Unidos, Le Pen ha señalado que "la realidad es que nos damos cuenta de que la clase mediática, como siempre, quiere ver el mundo como quiere, y no como es".



"Antes de los resultados (finales), podemos ver que los encuestadores acaban de quedar arrastrados por los resultados de Texas o Florida", ha agregado en una entrevista en televisión recogida por el diario 'Le Figaro'. A su juicio, Trump "aboga por el regreso de la nación, por el regreso del patriotismo, por el regreso de las fronteras y por el regreso de la soberanía".