EEUU.- Los estados sin repartir entre Trump o Biden piden calma para poder completar el recuento

La campaña de Trump pedirá un recuento en Wisconsin, donde podría haber ganado Biden



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



A pesar de que buena parte de los estados ya tienen asignado un ganador en las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos, aún hay ocho en los que todavía no está claro si el vencedor es el presidente, Donald Trump, o el candidato demócrata, Joe Biden.



Lo ajustado del resultado por ahora, sin ninguno de los dos candidatos con más de los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral para proclamarse vencedor, y las declaraciones de Trump poniendo en tela de juicio el proceso de recuento en los estados cuyo resultado se desconoce, además de denunciar abiertamente fraude, han hecho que responsables estatales hayan llamado a la calma para poder completar el proceso.



Esta es la situación actual en los estados pendientes:



PENSILVANIA (20)



Todos los expertos han venido coincidiendo en que con sus 20 delegados en el Colegio Electoral, podría tener la llave para la Casa Blanca para cualquiera de los dos candidatos. En estos momentos, Trump tiene una cómoda ventaja, con alrededor del 53 por ciento de los votos, según los pronósticos de los medios estadounidenses.



El gobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, ha indicado que aún quedan unos 3 millones de votos por correo que escrutar, por lo que "podríamos no conocer el resultado hoy". "Lo más importante es que tenganos resultados precisos", ha defendido en rueda de prensa, "incluso si nos lleva un poco más de tiempo de lo que estamos acostumbrados".



GEORGIA (16)



Aquí están en liza otros 16 votos en el Colegio Electoral y actualmente Trump parece con más opciones de alzarse con la victoria, ya que se sitúa con algo más del 50 por ciento de los votos.



Según el secretario de estado, Brad Raffensperger, todavía quedan unos 200.000 votos por escrutar. De ellos, según ha explicado en rueda de prensa, entre 52.000 y 54.000 son del condado de Dekalb y otros 74.000 son del de Fulton. Ambos condados incluyen la zona metropolitana de Atlanta. Raffensperger ha prometido que "cada voto legal será contabilizado" y ha precisado que los planes son que "todos los resultados se contabilicen hoy".



MICHIGAN (16)



Este estado del norte es también una pieza clave y figuraba en todas las quinielas entre los estados bisagra. En este caso, es Biden quien está en cabeza, con algo menos de un punto de ventaja sobre Trump.



Su secretaria de Estado, Jocelyn Benson, ha advertido de que aún quedan "decenas de miles" de papeletas por contabilizar, incluido Detroit, la principal ciudad del estado. "Vamos a asegurarnos de que los resultados de nuestras elecciones reflejan con precisión todos y cada uno de los votos que fueron depositados", ha recalcado, según informa la CNN, pidiendo paciencia a los ciudadanos.



Además, ha prometido que las juntas a nivel de condado y de estado, de las que forman parte los dos partidos, revisarán los recuentos antes certificarse oficialmente el resultado. En este sentido, ha precisado que esperan tener el primer resultado "en las próximas 24 horas" pero el resultado oficial "podría llevar más tiempo".



CAROLINA DEL NORTE (15)



El estado de la costa este parece inclinarse hacia Trump, de acuerdo con los resultados provisionales, que sitúan al presidente con algo más del 50 por ciento de los votos.



Según Bloomberg, el recuento ya ha concluido a falta de los votos de personas ausentes --unos 117.000--, un dato inferior a la ventaja de 78.000 votos que tiene el magnate sobre Biden.



WISCONSIN (10)



En este estado norteño, el candidato demócrata también cuenta con una ligera ventaja sobre su rival. Según Fox News, Biden tendría tan solo unos 20.000 votos más que el presidente.



En declaraciones a la cadena NBC News, la administrador de la comisión electoral del estado, Meagan Wolfe, ha indicado que "todos los votos ya se han contabilizado", si bien por ahora no ha habido ningún anuncio oficial.



En un comunicado, el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, ha informado de que van a pedir "inmediatamente" un recuento en este estado. "Ha habido informaciones de irregularidades en varios condados de Wisconsin que generan serias dudas sobre la validez de los resultados", ha subrayado, según informa la CNN. "El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y vamos a hacerlo de forma inmediata", ha añadido.



NEVADA (6)



En estos momentos ambos candidatos están muy igualados, con una diferencia de apenas 8.000 votos a favor de Biden, que busca mantener un estado que ya ganó a Hillary Clinton en 2016. La autoridad electoral ha anunciado que no habrá actualización en el recuento hasta las 9.00 horas del jueves.



Según ha precisado, hasta ahora se han contabilizado todos los votos por anticipado en persona, así como los votos en persona de este martes y los votos por correo que llegaron hasta el lunes. Faltan por escrutar los votos por correo llegados el martes y los que puedan llegar hasta la próxima semana, así como los votos provisionales.



En un mensaje en Twitter, la autoridad electoral ha reconocido que es "difícil" estimar la cantidad de votos que quedan por escrutar, ya que "en Nevada todos los votantes recibieron papeletas para el voto por correo y obviamente no todos votarán".