EEUU.- La mayoría de gobernadores demócratas y republicanos logran la reelección en los once estados en liza

WASHINGTON, 4 (DPA/EP)



La mayoría de los gobernadores demócratas y republicanos han conseguido la reelección en sus respectivos estados en las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos de manera simultánea con las presidenciales.



Los electores estadounidenses se han pronunciado para decidir quiénes serán los gobernadores en once estados y en la mayoría de los casos han optado por dar su apoyo a los políticos que ya estaban al mando de esos Gobiernos estatales.



Aunque las elecciones al cargo de gobernador no atraen tanto interés internacional como los comicios presidenciales, los gobernadores tienen amplias competencias y pueden definir políticas que afecten directamente al debate político a nivel federal. Los gobernadores pueden nombrar a senadores cuando un escaño queda vacante, lo que puede hacer variar la configuración del Senado, una cámara legislativa con amplio poder a nivel federal.



En la mayoría de los estados que han elegido este martes gobernador el resultado ha sido favorable a los candidatos a la reelección o del partido que ya gobernaba en este caso, con la excepción de Montana, donde el gobernador demócrata Steve Bullock ha perdido frente al candidato republicano, Greg Gianforte, que se ha hecho con el 53 por ciento de los votos.



Entre los demócratas que han conseguido la reelección figuran John Carney en Delaware, con un 84,4 por ciento de los apoyos; Roy Cooper en Carolina del Norte, con un 51,5 por ciento, y Jay Inslee en Washington, con el 59,3 por ciento de los votos.



Entre los gobernadores republicanos que han logrado ser reelegidos están Eric Holcomb en Indiana, con el 61,8 por ciento de las papeletas; Mike Parson en Misuri, con el 57,2 por ciento; Chris Sununu en New Hampshire, con el 64,6 por ciento de los votos; Doug Burgum en Dakota del Norte, Con un 65,8 por ciento de apoyos; Jim Justice en Virginia Occidental, con el 64,8 por ciento; y Phil Scott en Vermont, con el 68,8 por ciento de las papeletas. El caso de Scott es significativo porque el martes contó a la prensa estadounidense que votó por el candidato demócrata en las elecciones presidenciales, Joe Biden.



En Utah, el candidato republicano Spencer Cox se ha hecho con la victoria con el 63,7 por ciento de las papeletas, después de que el gobernador anterior, el también republicano Gary Herbert, decidiera no presentarse a la reelección.