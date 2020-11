EEUU.- Biden supera ya el récord de votos de Obama y es el candidato más votado de la historia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha recabado ya más votos de los que logró Barack Obama en las elecciones de 2008, en las que obtuvo su primera victoria electoral, superando así el récord establecido por este.



Según el recuento que ofrece la cadena Fox News, Biden ha recabado hasta ahora más de 69,77 millones de votos, frente a los 69,49 que obtuvo Obama en sus primeras elecciones, en las que se impuso al republicano John McCain, que recabó 59,94 millones de votos.



En opinión de Nate Silver, director del portal Five Thirty Eight, especializado en asuntos electorales, es muy probable que Biden termine obteniendo "en torno a los 80 millones" si la participación total es de unos 155 millones --unos 101 millones de personas votaron por correo o de forma anticipada--.



A su vez Trump, que según Fox News ahora mismo cuenta con 67,16 millones de votos, podría terminar con "entre 73 y 75 millones", ha escrito Silver en su Twitter. Así pues, incide el experto, ambos terminarían batiendo el récord de Obama.



No obstante, ser el candidato más votado no significa ser elegido presidente, puesto que en Estados Unidos lo que votan los ciudadanos es a sus representantes en el Colegio Electoral, que es el que finalmente elige al mandatario del país.



En la historia de Estados Unidos ha habido cinco candidatos que han llegado a la Casa Blanca sin haber ganado el voto popular. El último de ellos ha sido el propio Trump. En 2016, la demócrata Hillary Clinton obtuvo casi 2,9 millones de votos más que el republicano, pero este superó los 270 delegados necesarios en el Colegio Electoral.