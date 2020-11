EEUU.- Biden promete que no parará "hasta que se cuenten todos los votos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha prometido que su campaña no parará "hasta que se cuenten todos los votos", después de que el presidente, Donald Trump, haya planteado paralizar el recuento por supuestas irregularidades en el proceso.



"No descasaremos hasta que se cuenten todos los votos", ha dicho Biden en Twitter, en su primera reacción al discurso pronunciado por Trump durante la noche electoral y en el que el mandatario se autoproclamó vencedor de la carrera pese a que el resultado en varios estados clave aún no es concluyente.



Trump ha vuelto a agitar este miércoles el fantasma del fraude electoral y ha asegurado que la supuesta ventaja que tenía en algunos estados ha ido "desapareciendo mágicamente" con el paso de las horas por el recuento de "vertederos de votos sorpresa". "Es muy raro", ha dicho también en Twitter.



La candidatura de Biden se estaría beneficiando en estas últimas horas del recuento de los votos por correo, que se inclina mayoritariamente del lado demócrata. Trump ya denunció durante la campaña un supuesto "fraude" vinculado a este método de votación, aunque ni entonces ni ahora ha aportado pruebas de las irregularidades a las que alude.