Diego Martínez no viaja a Chipre por resultado "no concluyente" de la covid-19

Granada, 4 nov (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, no viaja este miércoles con su equipo a Chipre, donde el jueves jugará ante el Omonia Nicosia un partido de la fase de grupos de la Liga Europa, al haber dado un resultado no concluyente en una prueba de covid-19 que se le ha realizado esta mañana.

El club informó este miércoles en un comunicado que tanto Diego Martínez como otro miembro de su cuerpo técnico dieron negativo en las pruebas PCR de coronavirus practicadas el martes pero que las pruebas de antígenos a las que se sometieron esta misma mañana ofrecieron un resultado no concluyente.

Esto ha provocado que tanto Diego Martínez, que se encuentra bien, como su ayudante se hayan quedado aislados en Granada hasta la realización de nuevas pruebas y de un resultado definitivo.

El Granada realizó ayer nuevas pruebas PCR y esta mañana test de antígenos después de que el jugador Jesús Vallejo y dos miembros más del cuerpo técnico de Diego Martínez dieran positivo por coronavirus en los análisis previstos en el protocolo de la UEFA con vistas al partido de la Liga Europa.

Los dos positivos, además de Vallejo, son Raúl Espínola y José Alfonso Morcillo, segundo entrenador y preparador físico respectivamente del Granada que, como el jugador, están confinados desde ayer, mientras que el otro resultado no concluyente de hoy pertenece a Juan Carlos Fernández, entrenador de porteros, informó el diario Ideal.