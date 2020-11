Demanda republicana en Pensilvania se enfrenta a juez escéptico

(Bloomberg) -- Un juez federal se mostró escéptico ante un intento de los republicanos de Pensilvania para evitar que un condado suburbano de Filadelfia contara las papeletas electorales enviadas por correo de votantes a los que se les permitió arreglarlas luego de que fueran notificados de deficiencias.

Un candidato republicano al Congreso y presidente del Partido Republicano en un condado vecino presentó el martes una demanda contra el condado de Montgomery alegando que su Junta Electoral contactaba a algunos votantes cuyas papeletas presentaban defectos y les permitía corregirlos. El Partido Republicano quiere que el condado deje de contactar a los votantes y anule cualquier papeleta defectuosa o corregida.

La demanda es una de varias que se han presentado acerca de los cómputos de Pensilvania, un estado disputado clave en una carrera presidencial que el miércoles temprano estaba demasiado reñida como para declarar un vencedor. Cada vez más, el estado se está transformando en un punto crítico para determinar quién será el vencedor en las elecciones.

Se espera que el condado de Montgomery y otros suburbios de Filadelfia favorezcan al demócrata Joe Biden sobre el presidente, Donald Trump. En 2016, casi 60% de los votantes del condado votaron a favor de Hillary Clinton, y Biden lideraba el condado por aproximadamente 295.000 votos hasta el miércoles por la mañana, según resultados preliminares.

Durante una audiencia en Filadelfia el miércoles, Thomas Breth, abogado de los republicanos, le dijo al juez de distrito de Estados Unidos Timothy Savage que, según el código electoral del estado, los condados no pueden permitir que los votantes arreglen las papeletas electorales defectuosas. Permitir la práctica discrimina a los votantes de otros condados que no han podido arreglar sus papeletas defectuosas y efectivamente permite que algunas personas voten dos veces, dijo Breth.

“Está creando la misma situación que Florida tuvo en 2000”, dijo Breth, refiriéndose a la disputa entre George W. Bush y Al Gore que finalmente fue resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos. “Está llevándonos a tener todos estos condados diferentes” que trata las papeletas de manera diferente.

‘Emitido de forma adecuada’

Michele Hangley, abogada del condado de Montgomery, dijo que las papeletas fueron “emitidas de manera intencional y adecuada”, pero que tenían un error técnico y que ningún votante está cambiando sus elecciones o votando dos veces. El condado ha separado alrededor de 93 papeletas defectuosas, las que fueron arregladas después de que el condado contactara a los votantes. A. Michael Pratt, abogado del Comité Nacional Demócrata, que intervino en el caso, dijo que el caso no es comparable con las disputas electorales de 2000 en Florida.

Si bien Savage no resolvió de inmediato la solicitud de una orden de restricción temporal ni sugirió hacia dónde se inclinaba, cuestionó agresivamente a Breth por su afirmación de que el código electoral no proporciona un mecanismo para que un condado permita que se corrija una papeleta electoral con errores.

“En otras palabras, ¿estoy perdiendo mi voto?”, dijo Savage.

“Los tribunales han dicho constantemente que hay requisitos de votación”, dijo Breth. “Los tribunales han dicho que no lo están perdiendo, porque no cumplieron con su obligación de cumplir con el proceso de votación”.

“Así que lo he perdido”, respondió Savage.

“No lo hiciste de la manera correcta, así que sí, lo has perdido”, dijo Breth. “Somos un país de reglas y aplicaciones de la ley electoral, por lo que en algún momento las papeletas no cuentan porque los votantes no cumplen con las normas”.

