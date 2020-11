DATOS-Resultados en los condados en que se fija Wall Street

3 nov (Reuters) - Los inversionistas de Wall Street, en busca de pistas sobre quién ganará la carrera presidencial de Estados Unidos, están mirando los resultados de las elecciones en unas pocas docenas de condados que podrían ser indicativos de tendencias. A continuación se muestra la lista de condados que Reuters recopiló tras las entrevistas con más de una docena de inversores y analistas políticos, y el recuento de votos hasta ahora reportado por Edison Research. Los expertos electorales dicen que algunos resultados iniciales pueden estar distorsionados por las diferentes maneras en que los estados manejan los votos anticipados, que tienden a favorecer más al candidato demócrata Joe Biden que al presidente republicano Donald Trump según las encuestas de opinión. Un estado que primero tabula las boletas de correo, por ejemplo, podría inclinarse por los demócratas hasta que se cuenten los votos del día de la elección, mientras que un estado que primero cuenta los votos del día de la elección podría parecer que favorece a Trump hasta que se cuenten las boletas de ausentes. Condado Estado % votos Trump Biden Margen Margen contados (2020) (2020) de Trump de Obama (2020) en 2016 en 2012 Maricopa AZ 2,84% -10,69% Broward FL 100% 33% 66,3% -34,91% 34,93% Duval FL 91,4% 47,2% 51,2% 1,37% -3,61% Jefferson FL 70,7% 50% 49% 5,06% 1,75% Miami-Dade FL 86,2% 45,5% 53,9% -29,39% 23,73% Monroe FL 86,6% 52,8% 46,3% 6,82% 0,44% Pinellas FL 91% 49% 49,6% 1,11% 5,65% Seminole FL 88,3% 47% 51,6% 1,55% -6,47% Sumter FL 92,7% 67% 32,5% 38,96% -34,92% Kent MI 3,05% -7,69% Macomb MI 11,53% 3,99% Monroe MI 21,97% 0,98% Bladen NC 9,39% 1,97% Durham NC -59,50% 52,79% Granville NC 2,49% 4,54% Mecklenburg NC -29,41% 22,41% Trumbull OH 6,22% 23,00% Wood OH 7,99% 4,84% Bucks PA -0,78% 1,23% Erie PA 1,56% 16,03% Luzerne PA 19,31% 4,81% Northampton PA 3,78% 4,71% Harris TX -12,34% 0,08% Tarrant TX 8,61% -15,69% Kenosha WI 0,31% 12,23% Notas: * El margen es la diferencia en puntos porcentuales entre el total de vo. * Recuentos de votos de 2020 proporcionados por Edison Research, Reuters no ha tabulado independientemente los resultados, * Datos de 2016 y 2012 para las carreras ganadas por Trump y Barack Obama proporcionados por el Atlas de las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de Dave Leip. (Reporte de Pete Schroeder, Lawrence Delevingne, Imani Moise, Alden Bentley, Dan Burns y Paritosh Bansal Editado en español por Javier López de Lérida)