Danna Paola triunfa en los Kids Choice Awards de México

México, 3 nov (EFE).- Entre gritos, bailes y juegos, se llevaron a cabo los premios Kids Choice Awards México, donde la cantante y actriz mexicana Danna Paola acaparó las miradas con dos premios y una presentación al lado del colombiano Sebastián Yatra.

"Hemos trabajado muchísimo este 2020, me hace sentir muy orgullosa el ser mexicana y llevar a México a todo el mundo, gracias por crecer conmigo", expresó Danna luego de recibir el premio Blimp a Artista Mexicano.

Además, la cantante compartió escenario con el cantante colombiano Sebastián Yatra para cantar su éxito "No bailes sola", tema que desató diversos rumores de un amorío entre ambos en los pasados meses.

Y no solamente compartieron el escenario, pues juntos se hicieron acreedores a un Blimp en la categoría a Mejor Live del Año.

"Esto nos motivará aún más a hacer 'lives'", dijo Yatra mientras que Danna aseguró que es la primera de muchas más canciones que harán juntos, situación que provoco revuelo en las redes en donde los internautas aseguraron "fue lo mejor de la noche".

Presididos por los cantantes y esposos Evaluna y Camilo Echeverry, también acreedores a un Blimp por su popular romance, los premios con sede en la Ciudad de México demostraron que es importante mandar un mensaje positivo y divertido a los niños, pese a las adversidades que se han atravesado alrededor del mundo.

Por su parte Yatra también fue reconocido con el premio Hit Latino por su colaboración junto a los también colombianos de Morat.

Vestido con una ombliguera, una chamarra brillante y pantalones ajustados, Joaquín Bondoni fue otro de los mexicanos que generó revuelo durante la noche.

El actor destacó las enseñanzas que le ha dado este complicado año y utilizó lenguaje inclusivo para agradecer a sus fanáticos haber sido elegido como Mejor Actor.

"Les quiero con todo mi corazón, este año ha sido muy difícil para todes, pero ha sido un símbolo de respeto y de cariño, nos hemos encontrado más a nosotres mismos, gracias", expresó el actor de "Mi marido tiene más familia" (2017) mientras sostenía su tercer Blimp.

Pero eso no fue todo, Bondoni también se hizo acreedor a otro premio durante la noche aunque de forma grupal, pues la serie "El corazón nunca se equivoca" (2019), de la que es parte, fue la ganadora en la categoría a Show Favorito.

Otro de los sucesos más esperados fue la presentación musical de la cantante mexicana la Bala, la de los conductores, Evaluna y Camilo y otros de los ganadores de la noche fueron CNCO en la categoría Artista Latino, la "youtuber" Kenia Os como Inspiración del Año y BTS en Hit Mundial.

Asimismo, algunos no pudieron escapar de bañarse en el espeso moco verde llamado "slime", como Sebastián Yatra quien fue sorprendido por el viscoso líquido, la actriz y cantante Karol Sevilla y los propios presentadores del evento.