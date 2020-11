Cultura.- The Walking Dead: La mujer de Negan será interpretada por la esposa de Jeffrey Dean Morgan

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



The Walking Dead ha encontrado a la actriz que dará vida a Lucille. La esposa de Negan será interpretada por Hilarie Burton, quien está casada en la vida real con Jeffrey Dean Morgan, actor que encarna al villano.



Según ComicBook.com, Burton participará como estrella invitada en los seis episodios adicionales de la temporada 10. Estos nuevos capítulos se emitirán en AMC a principios de 2021. Estas entregas seguirán un formato de antología, centrándose en personajes individuales o pequeños grupos de personajes y contando su historia de origen.



En los cómics de The Walking Dead de Robert Kirkman, Negan está casado con una mujer llamada Lucille antes del apocalipsis. En los últimos días antes del estallido del caos, Lucille está luchando contra el cáncer. Negan había tenido una aventura que su esposa conocía antes de su diagnóstico. Después del diagnóstico, Negan decide pasar el mayor tiempo posible con su mujer. Cuando Lucille muere es cuando el virus zombie comienza a extenderse. Lucille llega incluso a convertirse en caminante en su cama de hospital. Posteriormente Negan le pone el nombre de su difunta mujer a su bate de béisbol.



Burton es conocida por su trabajo en One Tree Hill y también ha aparecido en títulos como La vida secreta de las abejas, Amor por sorpresa, Extant y Anatomía de Grey. Hilarie Burton y Jeffrey Dean Morgan se casaron en octubre de 2019, aunque llevaban varios años juntos antes de la boda y tienen dos hijos en común.



Además de estos seis episodios, AMC ya ha confirmado que The Walking tendrá una undécima temporada, que será la última. Actualmente la cadena está emitiendo World Beyond y la sexta temporada de Fear TWD.