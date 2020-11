Cultura.- ¿Se retrasa Wonder Woman 1984 hasta 2021?

03/11/2020 Gal Gadot protagoniza Wonder Woman 1984 CULTURA WARNER BROS



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La pandemia ha dejado el calendario de estrenos bajo mínimos. Media Europa ha cerrado sus cines -pese a no registrarse ningún rebrote en las salas desde el inicio de la pandemia-, y Estados Unidos, principal mercado del mundo, aún tiene cerradas las exhibidoras de sus principales ciudades, Los Ángeles y Nueva York. Ante este panorama tan complicado, 'Wonder Woman 1984', una de las pocas películas de gran presupuesto que -después de varios retrasos- mantenía su estreno para este año, podría estar a punto posponer de nuevo su fecha de lanzamiento hasta verano o Navidad de 2021.



Según informa Deadline, los ejecutivos de Warner Bros. están estos días celebrando diversas reuniones para analizar la situación y decidir cuál es su siguiente movimiento. En un principio, y esa sigue siendo la versión oficial hasta nuevo anuncio, la major planea ceñirse a su plan y estrenar la cinta protagonizada por Gal Gadot el 25 de diciembre. En esa línea habló Ann Sarnoff, ejecutiva de la compañía hace una semana con Variety.



"Tenemos algo de margen de tiempo para decidir sobre un cambio de fecha de la película", señaló. Sin embargo, las prisas apremian y, muy especialmente, a los productores, pues, en Estados Unidos, las campañas de marketing comienzan con seis semanas de antelación, lo que indica que Warner debería empezar a promocionar la cinta desde la próxima semana.



Eso sí, cabe recordar que, de momento, el estudio no ha dado anuncio oficial alguno sobre qué hará con 'Wonder Woman 1984', como tampoco su directora, Patty Jenkins, -quien ya avisó que el lanzamiento sería solo en salas de cines y se descartaba el lanzamiento en VOD- o su actriz protagonista, Gal Gadot.



Si quieren evitar pérdidas millonarioas, es momento de que Warner anuncie sus intenciones y la situación no invita a creer que el estudio mantenga la fecha. Sin embargo, retrasar el estreno -por cuarta vez desde que explotó la pandemia del coronavirus- sería una decisión devastadora para los exhibidores que, además, podría provocar un efecto dominó en otros títulos programados para Navidad como 'Free Guy' o 'Muerte en el Nilo'.



LA ÚNICA MAJOR EN APOYAR A LOS CINES CON TENET



Todo depende de la evolución de la pandemia, y los datos no son nada halagüeños. Se prevé que el cierre de cines en Europa (Italia, Austria, Francia, Alemania y Bélgica) sea solo de un mes -salvo el caso del Reino Unido, que Johnson ya ha anunciado que no descarta confinar domiciliariamente a la ciudadanía un mes más-, pues el objetivo es 'salvar los muebles' de la temporada navideña. Eso incluye, por supuesto, los estrenos en cines.



De momento, Warner ha sido la única major de Hollywood que se ha atrevido a estrenar en cines un título potente tras la reapertura de las salas, con el lanzamiento de 'Tenet'. Sin embargo, el filme de Nolan, pese contar con un fuerte tirón en la taquilla internacional, no ha logrado el respaldo del mercado estadounidense, lo que ha provocado que otros blockbusters, como 'Sin tiempo para morir' o 'Soul', hayan pospuesto su lanzamiento a 2021 o, directamente, se estrenen en servicios de streaming o vídeo bajo demanda.