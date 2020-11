11/07/2017 Cultura.- Hugo Silva y Leonor Watling protagonizan Nasdrovia: "Nunca se había hecho una serie así". Movistar+ estrena este viernes 6 de noviembre 'Nasdrovia', nueva serie creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban. Leonor Watling y Hugo protagonizan esta alocada comedia que el actor define como "valiente" y "moderna". CULTURA MOVISTAR+



"Tiene una forma de contar distinta, nueva, valiente, rompiendo la cuarta pared. Con un humor más fino, muy de situación. El código es muy moderno, todavía no se había hecho una serie así", apunta Silva en una entrevista con CulturaOcio.com. El actor y Watling encarnan a Julián y Edurne, dos abogados que deciden dejar su profesión para abrir un restaurante especializado en comida rusa que termina convirtiéndose en el sitio favorito de la mafia.



"Lo más trabajoso ha sido poner en pie un personaje como Julián, con ese punto de vista, con todas esas debilidades, con esa forma de sufrir. En la comedia hay que saber sufrir muy bien porque la comedia está en el sufrimiento del personaje", señala.



"Julián es más consciente, pero la soberbia de Edurne yo no la tengo", agrega Watling sobre su personaje. Al igual que los protagonistas, los intérpretes admiten que ellos también han pensado en dejarlo todo y reinventarse. "Es muy de actor preguntarse: '¿Cómo sería mi vida si hiciera otra cosa?'", admite Silva.



Luis Bermejo completa el equipo a cargo del restaurante en el rol de Franky, el cocinero. "Es una comedia que yo no he visto nunca antes en España", opina el actor. "Estamos acostumbrados a ver comedia muy externa y esta es una comedia muy de verdad. Los rusos son extraordinarios y raros, y estos dos protagonistas son también muy curiosos", añade.



UNA COMEDIA QUE VA "UN PASITO MÁS ALLÁ"



Marc Vigil, director de la ficción, también defiende el característico humor de la producción. "Parece que una comedia tiene que ser tipos que dicen cosas graciosas, en vez de construir las historias a partir de los personajes", lamenta.



"En los dramas y los thrillers se ha cuidado más estéticamente todo, pero la comedia parece que siempre está enganchada a los artificial, los decorados, la luminosidad. En Nasdrovia hemos ido un pasito más allá", dice.



Completan el reparto los miembros de la mafia RUSA, encarnados por Anton Yakovlev, Kevin Brand, Yan Tual y Michael John Treanor. 'Nasdrovia' cuenta con una primera temporada de seis episodios. La serie llega a Movistar+ el 6 de noviembre con el estreno de dos episodios semanales de 30 minutos de duración.