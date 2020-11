05/01/2017 ¿Cómo es la relación de Jaime Ostos con sus hijos? Mari Ángeles Grajal nos lo aclara. MADRID, 4 (CHANCE) Gabriela Ostos, hija de Jaime Ostos, desvelaba el pasado fin de semana en "Viva la vida" que su padre mantiene contacto y buena relación no sólo con todos sus hijos, sino también con su exmujer, Consuelo Alcalá, con quien en su día protagonizó agrios enfrentamientos públicos. Una sorprendente reconciliación que, ahora, Mari Ángeles Grajal - esposa del veterano torero - no sólo no confirma, sino que confiesa no tener ni idea sobre este tema, y se muestra extrañada cuando se lo comentamos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Gabriela Ostos, hija de Jaime Ostos, desvelaba el pasado fin de semana en "Viva la vida" que su padre mantiene contacto y buena relación no sólo con todos sus hijos, sino también con su exmujer, Consuelo Alcalá, con quien en su día protagonizó agrios enfrentamientos públicos. Una sorprendente reconciliación que, ahora, Mari Ángeles Grajal - esposa del veterano torero - no sólo no confirma, sino que confiesa no tener ni idea sobre este tema, y se muestra extrañada cuando se lo comentamos.



- CHANCE: ¿Cómo se encuentra Jaime?



- MARI ÁNGELES GRAJAL: Muy bien, mejorando mucho gracias a Dios.



- CH: Nos hizo mucha ilusión porque vimos a Gabriela saliendo en un programa diciendo que todos se llevaban fenomenal y que está todo muy arreglado.



- MARI ÁNGELES: Es cierto, pero no de ahora sino de hace tiempo.



- CH: Sabe que su padre piensa en ella todos los días.



- MARI ÁNGELES: Pues claro, cómo todos los padres hacemos con los hijos.



- CH: También con Consuelo, que en su momento hubo tanto jaleo, ya estáis bien con ella.



- MARI ÁNGELES: Yo eso no lo sé. Yo creía que no se llevan, pero vamos da igual. ¡Ah! Bueno, pues si lo dijo la hija...



- CH: Supongo que lo sabrá usted mejor.



- MARI ÁNGELES: Bueno, yo creo que llevan muchísimos años que no se ven, pero bueno bien.



- CH: ¿Jacobo tiene relación con el resto de hermanos?



- MARI ÁNGELES: Sí, hombre, con todos.



- CH: ¿Y de salud ya está recuperado? Cómo pasó ese bache.



- MARI ÁNGELES: Sí, muy recuperado.



- CH: ¿Cómo está viviendo todo el tema del coronavirus?



- MARI ÁNGELES: Pues mal, ¿qué quieres que te diga? No tan mal como en abril, en mayo, febrero y marzo, pero o nos confinamos del todo un ratito o esto va a peor.



- CH: Además, usted siendo sanitaria lo vive muy de cerca.



- MARI ÁNGELES: Sanitaria y especialista en pulmón que es lo que más afecta el Covid.