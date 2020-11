Cierran los colegios electorales en la costa oeste de EE.UU.

Votantes fueron registrados este martes al sufragar en el parque Salazar Park, en Los Ángeles, California, EE.UU.). EFE/Etienne Laurent

San Francisco (EE.UU.), 3 nov. (EFE).- La jornada electoral de este martes llega prácticamente a su fin con el cierre de los colegios electorales en los estados de California, Oregón, Washington e Idaho, de manera que las votaciones ya han terminado en 48 de los 50 estados del país.

Con el cierre de las urnas en la costa oeste a las 20:00 horas (04:00 GMT del miércoles) se termina la elección en los llamados EE.UU. "contiguos" y ya sólo siguen las votaciones en Alaska y el archipiélago de Hawái.

Una hora antes, a las 03:00 GMT del miércoles, habían cerrado ya los colegios electorales en Iowa, Montana, Utah, Nevada y parte del estado de Idaho.

De todos estos, los únicos considerados estados bisagra, es decir, que pueden decantarse tanto del lado republicano como del demócrata, son Iowa y Nevada.

Los dos estados que faltan por cerrar las urnas dentro de una hora, por su parte, no son considerados competitivos, puesto que los demócratas son tradicionalmente muy fuertes en Háwai, mientras que los republicanos lo son en Alaska, y no se esperan sorpresas.

El candidato demócrata, Joe Biden, se ha asegurado ya al menos 131 compromisarios en el Colegio Electoral frente a los 108 que acumula el presidente Donald Trump, con el objetivo de llegar a los 270 que dan la victoria, según las proyecciones de los principales medios.

Además de elegir al presidente, los estadounidenses escogen este martes a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y renuevan un tercio de los cien escaños del Senado.

Los votantes también eligen una decena de gobernadores y se pronuncian sobre numerosas iniciativas populares que, de prosperar, son tenidas en cuenta por las legislaturas estatales.

Estas elecciones se han visto condicionadas por la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 9,3 millones de contagios confirmados y 232.000 muertes en Estados Unidos.

Debido a esto, la participación anticipada alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.

Con esta cifra, sumada a los votos depositados este martes y los enviados por correo y que aún no han sido contabilizados, se espera que la participación rebase con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.