Bukele libera fondos de las alcaldías salvadoreñas para atender los efectos de Eta

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien liberó este martes la entrega de 75 millones de dólares destinadas a las alcaldías del país, para atender los efectos del huracán Eta. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 3 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, liberó este martes la entrega de 75 millones de dólares para las alcaldías del país, golpeadas financieramente por la pandemia de la covid-19, para atender los efectos del huracán Eta.

Estos recursos provienen de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que la Asamblea Legislativa autorizó entregar a las 262 alcaldías a inicios de septiembre pasado.

"No hay restricción en su uso", dijo el mandatario durante una cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario señaló que los fondos se deberían invertir en atender los efectos de Eta, la pandemia de la covid-19 y "obras y servicios municipales".

La distribución de estos fondos enfrentó al Congreso y al Gobierno de Bukele, que valoró vetar la aprobación de los fondos por no estar de acuerdo con la entrega del dinero a los alcaldes, pero desistió.

Diversos alcaldes y empleados municipales han protestado en al menos dos ocasiones en las principales calles de San Salvador contra el Gobierno de Bukele por la falta de entrega de este monto y de un fondo que debe desprenderse de la recaudación fiscal.

El dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) es entregado a los 262 municipios y debe representar el 10 % de los ingresos estatales, pero no lo han recibido en los últimos cinco meses.

MÁS EVACUACIONES

El presidente Bukele también ordenó a su gabinete incrementar las evacuaciones preventivas, mientras el país espera las lluvias generadas por Eta.

"Sé que ya tenemos personas evacuadas, pero necesito que incrementemos mucho más ese número de personas con evacuaciones preventivas. Prefiero gente molesta porque los evacuamos, a que esa misma gente llore a sus seres queridos", indicó.

Las autoridades de Protección Civil de El Salvador aseguraron la mañana de este martes que se han evacuado al menos 200 personas de zonas de riesgo y vulnerables ante los efectos del huracán Eta, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y considerado como "extremadamente peligroso".

No obstante, un sitio oficial del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) solo da cuenta de 80 personas refugiadas en un albergue en el central departamento de San Vicente.

De acuerdo con el estadounidense Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), el "peligroso huracán" se encuentran "ubicado tierra adentro sobre el noreste de Nicaragua" con vientos de hasta 175 kilómetros por hora.

El Salvador posee 1.152 albergues en distintas partes del país y unas 112.000 personas, entre empleados estatales y socorristas voluntarios, han sido desplegadas para atender la emergencia.

Las cifras oficiales indican que en un "escenario crítico" al menos 553.636 personas estarían en riesgo ante inundaciones y deslizamientos de tierra.