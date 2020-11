Arcade Fire estrena "Generation A", inspirada en la situación política en EE.UU.

En la imagen, el líder de la banda canadiense Arcade Fire, Win Butler. EFE/Jose Coelho/Archivo

Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- La banda canadiense "indie" Arcade Fire estrenó el martes, en plena noche electoral en EE.UU. y en el programa de televisión estadounidense "Stephen Colbert's Election Night 2020", su última canción, "Generation A", inspirada en la situación política que se vive en Estados Unidos.

La canción es el primer sencillo que la banda de Montreal desde 2017 y también la primera que ha dado a conocer tras la explosión creativa que según el líder del grupo, Win Butler, ha disfrutado tras meses de trabajo y gracias al confinamiento debido a la pandemia de covid-19.

Este es "el debut de su nueva canción 'Generation A', inspirada por el actual clima del país con un mensaje de esperanza para la juventud", anunció el cómico estadounidense Steve Colbert al anunciar la actuación de la banda canadiense.

El video se inicia con un niño con la boca y nariz cubiertas con un pañuelo que grita al micrófono, "Esta es Generation A y no vamos a esperar".

Todos los componentes de la banda (Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, William Butler y Jeremy Gara), excepto el vocalista, Win Butler, se tapaban igualmente su cara con mascarillas o pañuelos.

La letra de la canción incluye párrafos como "dicen espera hasta que estés listo, espera hasta que te llamen, dicen espera, todo lo que necesitamos es amor. Pero California está en llamas. Nueva Orleans está esperando la inundación", mientras los coros dicen "no puedo esperar, no puedo esperar, muy poco, demasiado tarde".

En octubre, Butler, nacido en Estados Unidos pero que el año pasado se nacionalizó canadiense, anunció que gracias el confinamiento causado por la pandemia ha podido escribir suficiente material para hacer "dos o tres álbumes".

El líder de la banda de Montreal creada en el año 2000 dijo que el confinamiento ha sido una especie de bendición para su proceso creativo, en el que ya estaba metido antes del inicio de la pandemia porque durante el pasado año había estado escribiendo nuevas canciones.

El último álbum de Arcade Fire, el quinto de la banda, fue "Everything Now", y apareció en julio de 2017. El grupo también interpretó "Baby Mine" que era la principal canción de la película "Dumbo", que apareció el año pasado.