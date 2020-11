Ángela Dobrowolski, desahuciada de la casa de Josep María Mainat

03/11/2020 Ángela Dobrowolski se ha visto obligada a abandonar la vivienda de Josep María Mainat en la que residía hasta ahora EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS DE CUATRO



MADRID, 4 (CHANCE)



Ángela Dobrowolski ha visto cumplidos sus peores temores y, en la mañana de este miércoles, ha sido desahuciada de la casa de Josep María Mainat. La alemana permanecía atrincherada en la propiedad de su exmarido, en Barcelona, desde que salió a la luz pública que intentó asesinar al productor catalán inyectándole insulina mientras dormía.



En los últimos días Ángela, acompañada por el que era su abogado, Jorge Albertini - que por cierto ha dejado de representar a la ex de Mainat por discrepancias en la línea de defensa después de tan sólo dos semanas - visitó la Ciudad de la Justicia barcelonesa intentando paralizar este desahucio, argumentando que no tenía a donde ir ni cómo sufragar una nueva vivienda.



Sin embargo, su esfuerzo no ha dado sus frutos y la orden judicial para que Dobrowolski abandonase la casa de su exmarido siguió su curso. Esta mañana, a primera hora, se ha producido el mediático desahucio cuando, rodeados de cámaras de televisión, diversos agentes judiciales se han personado en la vivienda y han "echado" a Ángela Dobrowolski, a la que hemos visto salir por última vez de la que fue su casa afectada e intentando ocultarse en la parte de atrás de un vehículo.