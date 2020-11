ANÁLISIS-Wall Street celebra que la elección en EEUU haya borrado la amenaza de un alza de impuestos

Por Svea Herbst-Bayliss y Chibuike Oguh

4 nov (Reuters) - Wall Street respiró aliviado el miércoles, ya que las últimas cuentas electorales de Estados Unidos apuntaban a un gobierno sin mayoría en el Senado, que hacía improbable la perspectiva de alzas de impuestos propugnadas por el candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Biden ha propuesto aumentar la tasa de impuestos a las ganancias de capital del 20% al 39,6% para aquellos que ganan más de 1 millón de dólares, lo que representaría un gran golpe para la industria de la gestión de activos. Otras subidas de impuestos que ha propuesto incluyen el aumento de la tasa a la renta de las empresas del 21% al 28%.

Biden encabezaba la carrera en los estados claves del medio oeste, mientras se contaban los votos el miércoles por la tarde, pero el partido republicano del presidente Donald Trump se encaminaba a mantener el control del Senado, mientras los demócratas mantenían su mayoría en la Cámara de Representantes.

Los cambios fiscales tienen que ser votados por la Cámara y el Senado y aprobados por la Casa Blanca para convertirse en ley.

Incluso si Biden le gana sobre Trump, la composición de la legislatura sería un reto para que siga adelante con sus cambios tributarios. Las predicciones anteriores de los encuestadores de que los demócratas ganarían el control de la Casa Blanca y el Congreso habían ensombrecido el panorama para Wall Street, dijeron administradores de fondos.

"Los mercados se están tranquilizando por el hecho de que probablemente no habrá un aumento significativo de impuestos en el futuro próximo", dijo Troy Gayeski, director de inversiones de la firma de fondos de cobertura SkyBridge Capital.

Las acciones de las firmas de capital privado, cuyos comisiones por rendimiento habrían sufrido un gran golpe fiscal si Biden se salía con la suya, se dispararon tras los resultados de la votación temprana. Las acciones de Blackstone Group Inc , KKR & Co Inc y Carlyle Group Inc subían un 7,1%, un 7,4% y un 4,2%, respectivamente. Otros gestores de fondos, incluyendo fondos de cobertura y empresas de capital de riesgo, también expresaron alivio.

"Independientemente del resultado para el presidente, los temores a una ola azul y al potencial de una revisión radical de la regulación del capital privado es probable que se detenga con el Partido Republicano manteniendo el control del Senado, probablemente", escribieron los analistas de Jefferies en una nota el miércoles.

Las acciones de los grandes administradores de fondos de inversión como BlackRock Inc. y T. Rowe Price Group Inc. , cuyo negocio también se vería afectado por un aumento de los impuestos sobre las ganancias de capital, también se han recuperado.

"Incluso si Biden gana la presidencia, será mucho más difícil para él aprobar sus propuestas de aumento de impuestos y al mercado claramente le gusta eso", dijo la presidenta de Wealth Management Group, Gina Bolvin. "A los mercados les gusta el estancamiento porque un gobierno dividido elimina los extremos".

IMPACTO EN FUSIONES

Un aumento del impuesto sobre las ganancias de capital también habría pesado en el negocio de Wall Street de asesoramiento para fusiones y adquisiciones.

Los banqueros de inversión dijeron que el aumento de las desinversiones corporativas por parte de individuos, familias y empresas de capital privado en el período previo a las elecciones fue alimentado por los temores de que Biden implementara su plan de impuestos. Les preocupaba que la actividad de los negocios se ralentizara en los próximos años si los cambios de impuestos de Biden eran promulgados.

Aunque los impuestos son sólo una consideración, la perspectiva de un gobierno dividido ha eliminado ahora un importante amenaza para los intermediarios, según asesores de las empresas.

Los bancos se beneficiaron en gran medida de los recortes de impuestos bajo Trump, lo que hacía que el cambio de rumbo pareciera siniestro. El plan fiscal de Biden habría reducido las ganancias por acción de los grandes bancos en una media del 7,4%, según las estimaciones de 2021, según la analista de Morgan Stanley Betsy Graseck.

"Ahora es poco probable un aumento en la tasa de impuestos corporativos", dijo Fred Cannon, director de investigación de Keefe, Bruyette & Woods. (Reporte de Svea Herbst-Bayliss en Boston y Chibuike Oguh en New York Reporte adicioal de David Henry y Jessica DiNapoli en Nueva York Editado en español por Javier López de Lérida)