AMP.- EEUU.- Biden se hace con la victoria en Arizona y consigue delegados en Maine y Nebraska

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El exvicepresidente Joe Biden ha logrado la victoria en Arizona además de hacarse con parte de los delegados de Maine y Nebraska, según las últimas proyecciones de los medios estadounidenses.



Maine y Nebraska son los dos únicos estados en los que el ganador no se lleva todos los compromisarios en juego para el Colegio Electoral. En el caso del primero, Biden tendría ya tres de los cuatro delegados en juego, según el 'New York Times'.



Además, el candidato demócrata se ha hecho con uno de los cinco votos en liza en Nebraska. Por su parte Trump, que en las anteriores elecciones se llevó los cinco, esta vez obtiene cuatro.



Asimismo, los pronósticos señalan que Biden también ha obtenido la victoria en Arizona, un estado que no iba a manos de los demócratas desde las presidenciales de 1996.



El estado sureño, que otorga 11 delegados en el Colegio Electoral, fue para el presidente Donald Trump en las anteriores elecciones, con una ventaja de 3,5 puntos por delante de Hillary Clinton.



Sin embargo, los expertos ya habían pronosticado que en esta ocasión podría terminar siendo azul, habida cuenta del cambio demográfico que ha venido experimentando su electorado, que beneficiaría a los demócratas.



Estas victorias sumarían quince compromisarios más para Biden y le acercarían a los anhelados 270 votos en el Colegio Electoral, el órgano encargado de elegir al presidente en función de lo expresado por las urnas por los ciudadanos en los distintos estados.



A estas horas, la CNN da al candidato demócrata 220 delegados frente a 213 para Trump, mientras que la cadena Fox News sitúa a Biden con 238 votos, frente a los 213 para el actual presidente. Por su parte, ABC News también da 213 a Trump, mientras que al ex vicepresidente le sitúa con 221.



Todavía faltan por conocerse los resultados en varios estados clave, con la atención centrada sobre todo en Pensilvania, uno de los estados bisagra de estas elecciones y que otorga 20 delegados al ganador.



Por ahora, los pronósticos de la mayoría de los medios sitúan a Trump en cabeza, pero este estado es uno de los que no podían procesar el voto por correo y anticipado hasta la jornada electoral, lo que estaría ralentizando el recuento.



En Filadelfia, la mayor ciudad del estado, las autoridades ya han adelantado que no actualizarán el recuento hasta primera hora de la mañana del miércoles. Por ahora, aquí ganaría Biden, con más del 73 por ciento de los votos, según informa la CNN.