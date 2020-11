AMP.- EEUU.- Biden cree estar en "buen camino" para ganar las elecciones y pide "paciencia"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en un discurso durante la madrugada de este viernes que cree estar en "buen camino" de ganar las elecciones y ha pedido "paciencia" a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos.



"No sabremos los resultados hasta mañana por la mañana --la tarde española-- ni Trump, ni yo debemos declarar un ganador, es una decisión de los americanos y estamos contentos".



Desde Wilmington, en el estado de Delaware, Biden ha señalado que cree haber ganado el estado de Arizona y Minesota y se ha mostrado confiado en sus posibilidades en Michigan, Wisconsin y Georgia.



El exvicepresidente ha dado las gracias a sus votantes y les ha pedido que "mantengan la fe".



EL CINTURÓN DE ÓXIDO, CLAVE



Una vez más, las encuestas han vuelto a subestimar al candidato republicano, Donald Trump, que ha conseguido imponerse en Florida gracias al voto latino, especialmente el de los latinos.



La victoria de Trump en este estado y Ohio, dos de los considerados estados claves ha estrechado la pugna.



Biden lidera ampliamente en Arizona y una victoria supondría arrebatar a Trump uno de los estados rojos de 2016 que el magnate neoyorkino arrebató a Hillary Clinton.



Sin embargo, el resultado de las elecciones no se conocerá en la noche electoral, ya que las papeletas del voto avanzado y el voto por correo de estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania o Georgia no se terminarán de contar hasta mínimo mañana.



En estos estados, Trump está actualmente con ventaja en el recuento, pero faltan por entrar en el sistema las papeletas emitidas por anticipados que suelen ser enviadas mayoritariamente por demócratas.



Por ello, el resultado electoral es incierto y podría estar sujeto a posteriores disputas en tribunales impulsadas por los republicanos para tratar de invalidar partes del recuento.