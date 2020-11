AMP.- Coronavirus.- Polonia, a un paso del confinamiento, confirma casi 24.700 casos de COVID-19 en un día

VARSOVIA, 4 (DPA/EP)



Las autoridades sanitarias de Polonia han informado este miércoles de casi 24.700 nuevos casos de coronavirus y 373 fallecidos más en un solo día, ambas cifras sin precedentes desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y que dejan al país al borde del confinamiento domiciliario, como ha advertido el Gobierno.



El Ministerio de Sanidad estima que ya hay casi 440.000 positivos y 6.500 víctimas mortales en Polonia, mientras que la cifra de casos activos ronda los 264.000. Más de 16.600 enfermos están ingresados actualmente en hospitales polacos, unos 1.600 de ellos conectados a respiradores.



El primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha anunciado nuevas medidas este miércoles, entre ellas la ampliación de los cursos educativos que estarán obligados a pasarse a la enseñanza a distancia --será a partir de los siete años-- y el cierre de las tiendas de centros comerciales que no sean consideradas esenciales.



Además, los hoteles solo estarán abiertos para quienes viajen por trabajo, mientras que teatros, cines y galerías de arte permanecerán cerradas, en el marco de unas restricciones contempladas en principio hasta el 20 de noviembre.



El Gobierno había evitado hasta ahora plantear la hipótesis del confinamiento domiciliario, pero Morawiecki ha admitido que la "cuarentena nacional" es "el próximo paso" si no se logra contener la transmisión del virus, desbocada desde hace semanas.



El ministro de Sanidad, Adam Niedzielski, ha instado a la población a "quedarse en casa" y "limitar los contactos sociales" aunque aún no sea obligatorio por ley, admitiendo que el sistema de salud está al borde del colapso. Las autoridades han iniciado la construcción de varios hospitales improvisados para hacer frente al drástico crecimiento de los ingresos.



El primer ministro también ha aprovechado para apelar a esta conciencia ciudadana en el caso de las protestas que se han convocado en las dos últimas semanas, principalmente a raíz de la ilegalización del aborto, para evitar riesgos sanitarios. "Vamos a protestar, pero en Internet", ha planteado.