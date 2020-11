ADVISORY USA-ELECTION/VOTING

Black Lives Matter march in Washington D.C.

Start: 04 Nov 2020 04:08 GMT

End: 04 Nov 2020 04:27 GMT

--

--FROM 0424GMT WE ARE LIVE FROM BLACK LIVES MATTER MARCH IN WASHINGTON D.C.--

--FROM 0408GMT - Live from Pro-Trump rally in Little Havana, Miami

==

WASHINGTON D.C. - Live from Black Lives Matter march in Washington D.C.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: MUTE

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com