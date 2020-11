Acciones de emergentes repuntan ante elección indecisa en EE.UU.

(Bloomberg) -- Las acciones de los mercados emergentes registraron su mayor ganancia en más de dos meses, y un índice de las monedas del mundo en desarrollo compensó sus pérdidas de este año, a medida que se desvanecía la preocupación por una victoria sorpresa del presidente en ejercicio, Donald Trump.

Si bien la carrera presidencial de EE.UU. todavía está lejos de decidirse, los activos se recuperaron de una ola de ventas que se aceleró cuando Trump reclamó la victoria y dijo que solicitaría la intervención de la Corte Suprema. Si bien no es probable una barrida demócrata de la presidencia, el Senado y la Cámara, Joe Biden recogió estados clave en el campo de batalla el miércoles, lo que provocó un estado de ánimo favorable al riesgo entre los inversores de mercados emergentes.

El peso mexicano –un barómetro de divisas clave de los mercados emergentes debido a la alta liquidez y un día de negociación de 24 horas– se disparó durante la noche y perdió hasta 5% antes de repuntar. El real de Brasil y el rand de Sudáfrica lideraron las ganancias en las monedas del mundo en desarrollo.

“Los desafíos legales al recuento de votos podrían mantener alta la volatilidad en los activos de los mercados emergentes a muy corto plazo”, asegura Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de América en UBS Global Wealth Management en Nueva York. “Dicho esto, eventualmente superaremos eso y la probabilidad de un mayor gasto fiscal de EE.UU., una recuperación económica más rápida y mayores expectativas de inflación deberían apoyar a los mercados emergentes hacia 2021”.

El indicador de divisas de MSCI subió 0,5% después de perder hasta 0,8% previamente. La rupia india y la lira turca fueron las que más bajaron. El índice de acciones de mercados emergentes de MSCI subió 1,5%. La prima de riesgo de los bonos soberanos de países en desarrollo se redujo tres puntos básicos.

“El apoyo al sentimiento de riesgo debe mantenerse en general, siempre que sea solo un retraso para obtener el resultado de las elecciones”, afirma Dirk Willer, estratega de Citigroup Global Markets en Nueva York. “Pero existe un riesgo para la opinión generalizada si el proceso se prolonga más allá de esta semana, con potencial para desafíos legales”.

Las acciones se recuperaron esta semana, en medio de especulaciones de que una victoria de Biden permitiría a los legisladores aprobar un plan de estímulo y reducir la incertidumbre geopolítica.

“Los mercados están pasando de valorar una Ola Azul como el escenario más probable a una parálisis política en medio de los riesgos de una elección impugnada”, afirma Witold Bahrke, estratega de Nordea Investment Management, con sede en Copenhague. “Es difícil hablar de algún ganador en los mercados emergentes si Biden no gana la carrera por la Casa Blanca o si obtenemos una elección impugnada”.

Nota Original:Emerging-Market Stocks Rally With U.S. Election on Knife-Edge

©2020 Bloomberg L.P.