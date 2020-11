1-1. Caicedo salva un punto para el Lazio

EFE/EPA/Anatoly Maltsev

Moscú, 4 oct (EFE).- El Lazio salvó este miércoles un punto in extremis ante el Zenit (1-1) con un gol del ecuatoriano Felipe Caicedo en los últimos minutos, en un duelo en el que el equipo ruso mereció la victoria.

Los locales marcaron primero y en la segunda parte estuvieron cerca de anotar el segundo, pero la entrada del delantero latinoamericano cambió un partido en el que los italianos habían echado de menos a su mejor goleador, Ciro Inmobile.

El Lazio estuvo a punto de pagar caro el planteamiento ultraconservador de su técnico, Simone Inzaghi, que sólo reaccionó cuando todo estaba perdido. Suma cinco puntos en su retorno a la máxima competición continental.

La escuadra transalpina llegaba al partido sin dos de sus principales estrellas, el español Luis Alberto e Inmobile. Además, el veterano guardameta español, Pepe Reina, volvió a jugar a sus 38 años en la Liga de Campeones por la baja de Strakosha.

Mientras, los rusos también andaban cojos en su línea de ataque, ya que el brasileño Malcom sigue en el dique seco y tampoco pudo ser de la partida el iraní Azmoun, habitual pareja de ataque del gigantón Dzyuba.

La primera media hora fue un querer y no poder del Zenit, que estaba muy necesitado de puntos tras perder los dos primeros partidos de la liguilla.

Mientras, el Lazio se mostró muy tímido en ataque. Sólo en contadas ocasiones adelantó líneas. Ni rastro del jugador visitante más creativo, Milinkovic-Savic.

El gol llegó en la primera jugada digna de tal nombre. El eterno Yuri Zhirkov, de 37 años, centró a la cabeza de Dzyuba, que remató con un hombro y después de varios remates el balón cayó en las botas de Yerokhin, que fusiló de media tijera a Reina. (min.32)

Sólo entonces los italianos se hicieron dueños del balón, pero no llegaron a inquietar a Kerzhakov.

Tras el descanso se animó el partido. Los italianos fueron claramente a por el empate y los rusos tampoco se conformaban con una mínima ventaja.

Yerokhin estuvo a punto de sorprender de nuevo a Reina y minutos después, en la jugada del partido, una fulgurante incursión del joven Mostovói estuvo a punto de certificar la victoria local, pero su disparo con el exterior pasó raspando el poste izquierdo defendido por el guardameta español.

Desesperado, Inzhagui decidió sacar al campo a Caicedo, un trotamundos que militó hace varias temporadas en el fútbol ruso.

En los últimos minutos los italianos encerraron en su campo a los locales. Después de que Pereira pusiera a prueba a Kerzhakov, el delantero ecuatoriano logró el gol del empate al rematar de primeras viniendo desde atrás un magnífico centro desde la derecha (min.82).

Milinkovic-Savic tuvo en sus botas el segundo gol en los últimos minutos con un disparo que estuvo a punto de sorprender al guardameta local, aunque fueron los rusos los que llegaron a perforar la portería rival en el tiempo añadido, aunque el árbitro anuló el gol por un fuera de juego milimétrico.

- Ficha técnica:

1 - Zenit: Kerzhakov; Karaváev, Rakitskyi, Lovren, Zhirkov (Krugovói, min.79); Barrios, Douglas Santos, Ozdóev (Sutormín, min.91); Yerokhin (Mostovói, min.61), Kuzyáev (Wendel, min.91) y Dzyuba.

1 - Lazio: Reina; Hoedt, Marusic, Acerbi; Parolo (Cataldi, min.52), Milinkovic-Savic, Akpa Akpro, Fares (Pereira, min.59), Patric; Correa (Luis Felipe, min.85) y Muriqi (Caicedo, min.59).

Goles: 1-0, min. 32: Yerokhin. 1-1, min. 82: Caicedo.

Árbitro: Artur Dias (POR). Amonestó a Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Caicedo, Lovren, Reina, Kuzyáev, Krugovói y Barrios.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones, Grupo F, disputado en el estadio San Petersburgo ante unos 20.000 espectadores.

Ignacio Ortega