Xi: ambiciosos planes de China podrían duplicar la economía

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, dijo que la economía podría duplicar su tamaño para 2035 y que el país podría alcanzar el estatus de país de altos ingresos en los próximos cinco años, debido a que el Partido Comunista delineó planes ambiciosos para el futuro de la nación.

“Es totalmente posible alcanzar el estatus de país de altos ingresos según los estándares actuales al final del 14º plan quinquenal y duplicar la producción económica total o el ingreso per cápita para 2035”, dijo Xi en un discurso ante el Comité Central del partido, según el medio estatal Xinhua.

El Comité Central dio a conocer un marco amplio de su plan económico quinquenal la semana pasada, enfocándose en la autosuficiencia en tecnología, impulsando el consumo interno y persiguiendo un crecimiento de calidad por encima de la velocidad.

Xi citó la inestabilidad y la incertidumbre en el entorno global en los próximos años, con muchos riesgos que podrían afectar la economía nacional, según Xinhua. La pandemia de covid-19 ha tenido efectos de gran alcance y la economía mundial puede seguir sufriendo, dijo la agencia de medios estatal.

Xinhua también publicó propuestas más detalladas del plan quinquenal, que incluyen:

Promover la internacionalización del yuan de manera “constante y prudente”

El apoyo a Pekín, Shanghái y la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao como centros internacionales de innovación tecnológica

El fortalecimiento de la producción nacional de petróleo y gas al tiempo que se promueve la energía limpia

