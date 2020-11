VÍDEO: Estado Islámico reclama la autoría del atentado en Viena

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El grupo yihadista Estado Islámico ha reclamado este martes la autoría del atentado perpetrado a última hora del lunes en la capital de Austria, Viena, que se saldó con la muerte de al menos cuatro personas y más de 20 heridos.



En un comunicado publicado por sus canales de propaganda, el grupo terrorista ha indicado que el ataque fue ejecutado "por un soldado del califato" y ha agregado que se saldó con "30 cruzados muertos y heridos".



Asimismo, ha identificado al atacante como Abú Dujana al Albani y ha indicado que el hombre empleó un arma automática, una pistola y un cuchillo para perpetrar el atentado.



El Ministerio del Interior austriaco ha indicado poco después que está analizando el comunicado para intentar verificar su autenticidad, algo que no puede hacer por el momento, según ha informado la agencia estatal austriaca de noticias, APA.



El titular de la cartera del Interior austriaca, Karl Nehammer, había señalado horas antes en rueda de prensa que el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad y ha detallado que era "un simpatizante de Estado Islámico". Además, ha indicado que no hay señales que apunten a la participación de más personas en el atentado, pero las autoridades no pueden descartar esa hipótesis por el momento.



Las autoridades han señalado que el atacante ha sido identificado como Kujtim F., un joven de 20 años originario de Macedonia del Norte y que también tenía la nacionalidad austriaca.



El hombre fue condenado a finales de abril de 2019 por pertenencia a una organización terrorista tras haber sido detenido por tratar de viajar a Siria para unirse a Estado Islámico y fue puesto en libertad condicional a principios de diciembre de ese año, según ha informado el diario 'Kronen'. De acuerdo con este periódico, Kujtim F. había jurado lealtad al nuevo líder de Estado Islámico poco antes de cometer el atentado.



Por su parte, la Policía de Suiza ha confirmado durante la jornada que dos personas han sido detenidas en la ciudad de Winterthur por su presunta relación con el atacante. Asimismo, ha resaltado que mantiene una coordinación "cercana" con las autoridades austriacas, según un comunicado publicado en su página web.



"El extremo sobre si hay una conexión entre los dos arrestados y el supuesto asesino es objeto de investigación", ha dicho, al tiempo que ha detallado que los detenidos son un joven de 18 años y otro de 24 y nacionalidad suiza.



A juicio de Nehammer, lo ocurrido con el responsable del ataque es una "falla del sistema". "Hubo una liberación temprana de un hombre radicalizado", ha señalado, insistiendo en que "el perpetrador había logrado engañar al programa de desradicalización del poder judicial y lograr una liberación anticipada".



Por su parte, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha condenado el atentado y ha hecho un llamamiento a la unidad de los austriacos frente al odio. "Nunca permitiremos que este odio gane terreno", ha dicho. "Tenemos que ser conscientes de que esto no es un conflicto entre cristianos o musulmanes ni entre austriacos y migrantes", ha manifestado.



Los hechos se produjeron hacia las 20.00 horas (hora local), cuando se registraron varios disparos en el área de Seitenstettengasse, aunque hubo otros cinco puntos distintos de la capital afectados por el atentado, que en un primer momento se pensó que tenía como objetivo una sinagoga situada en la zona, si bien estaba cerrada en ese momento.



El Gobierno austriaco ha decretado tres días de luto nacional, durante los que las banderas ondearán a media asta, y se ha convocado un minuto de silencio para este mediodía. En los colegios, está previsto que el minuto de silencio se guarde el miércoles en el arranque de la jornada lectiva.



