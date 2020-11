Ucrania registra casi 9.000 nuevos casos diarios y advierte de una catástrofe

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 3 nov (EFE).- Ucrania registró hoy casi 9.000 nuevos casos de covid-19, lo que supone un nuevo récord diario, por lo que el ministro de Salud, Maxim Stepánov, advirtió de que el país se encuentra "en un punto de no retorno y cerca de una catástrofe".

Así lo dijo Stepánov en la Rada Suprema (Parlamento) tras registrarse en el país 8.899 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según la agencia ucraniana Ukrinform.

"La situación no es solo crítica en Ucrania. Nadie en el mundo puede resolver el problema del coronavirus por sí mismo y, más aún, nadie resolverá este problema para nadie. No será posible escaparse. Es hora de que cada uno asuma su responsabilidad personal", dijo Stepánov.

Además, en la última jornada fallecieron 157 personas por la covid-19 en Ucrania, según los datos del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Desde el comienzo de la pandemia, en Ucrania se han detectado 411.092 contagios y han fallecido 7.532 personas, entre ellas 212 médicos, según el ministro de Salud.

Stepánov sostuvo que el coronavirus está propagándose "como un huracán" en el mundo y que no será fácil superar esta segunda ola de contagios.

"Nuestros esfuerzos están dirigidos a superar esta prueba con un coste mínimo", recalcó, pero admitió que no importa cuántas camas más se sumen en los hospitales a la capacidad normal, porque "el coronavirus se extiende mucho más rápido".

Advirtió de que habrá que aplicar algún tipo de selección si la ocupación de las camas hospitalarias alcanza el 100 %, de manera que se atienda a aquellos pacientes "con mayores posibilidades de supervivencia".

Para hacer frente al coronavirus, el pasado 28 de octubre Ucrania prolongó hasta finales de año el estado de emergencia que instauró en marzo pasado, cuando también estableció una cuarentena flexible que se adapta a cada momento de la pandemia.

Ucrania también restringe la asistencia a eventos o reuniones a hasta 50 personas en las llamadas zonas verdes, a hasta 30 en las amarillas y a hasta 20 en las naranjas.

Asimismo están prohibidas las visitas de aficionados a eventos deportivos y todas las empresas deben además trasladar a sus trabajadores al teletrabajo.

Kiev recomendó también que los profesores y alumnos de instituciones de educación superior cambien a clases a distancia hasta el 15 de noviembre.