TUI suspende sus viajes desde Inglaterra y Gales por el confinamiento

Londres, 3 nov (EFE).- El turoperador alemán TUI ha confirmado este martes que suspenderá sus vuelos y paquetes vacacionales con origen en Inglaterra y Gales, aunque no desde Escocia, entre el 5 de noviembre y el 2 de diciembre, por la imposición de un nuevo confinamiento para frenar el avance del coronavirus.

En un comunicado, TUI UK, la rama británica del mayor operador de viajes del mundo, precisa que mantendrá sin embargo intactas todas sus operaciones previstas hasta este miércoles, 4 de noviembre, antes de que el jueves entren en vigor las restricciones.

Entre otras medidas para contener la pandemia, el Gobierno británico prohibirá desde el 5 de noviembre en Inglaterra y Gales todos los desplazamientos no esenciales, lo que incluye vacaciones nacionales o en el extranjero.

En Escocia, que tiene sus propias competencias, la normativa es diferente y los paquetes vacacionales de momento "no se han visto afectados", apunta TUI UK.

El turoperador añade que mantendrá también suspendida hasta el 16 de diciembre la actividad de su negocio de cruceros Marella Cruises y aplaza el lanzamiento de TUI River Cruise hasta marzo o abril de 2021.

TUI UK asegura que contactará con todos sus clientes para ofrecerles diferentes opciones, como cambiar las fechas de sus reservas, que podrán realizar incluso para el verano de 2022, o obtener un reembolso.

El director gerente, Andrew Flintham, dijo que lo importante ahora es preservar "la salud pública", aunque subrayó que las nuevas restricciones impuestas en territorio británico "son otro golpe para el sector de viajes", después de "casi ocho meses de contínua incertidumbre".

Flintham instó al Ejecutivo conservador de Boris Johnson a introducir la realización de pruebas de covid-19 en los aeropuertos para permitir que quien lo necesite pueda viajar, y adelantó que su empresa irá revisando sus operaciones según evolucione la política gubernamental.