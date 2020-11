Trump y Biden preparan a sus votantes sobre resultados reñidos

Joe Biden speaks at a campaign stop at Community College of Beaver County on November 02, 2020 in Monaca, Pennsylvania.

(Bloomberg) -- Las campañas del presidente Donald Trump y el nominado demócrata Joe Biden aseguraron llevar ventaja hacia la victoria en la víspera de las elecciones, pero pidieron a sus partidarios que se prepararan para un final inconcluyente en la disputada contienda presidencial.

La directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, argumentó que el éxito del ex vicepresidente, que contaba con las votaciones anticipadas y su liderazgo constante en las encuestas, significa que un triunfo de Trump dependería de obtener victorias en tres estados donde se espera que el recuento de votos tarde días o más, a pesar de las repetidas declaraciones del presidente de que cree que se debería declarar un ganador el martes por la noche.

Su homólogo en el equipo de Trump señaló por Twitter que los votantes que acudan a los centros electorales del martes podrían eliminar firmemente la ventaja temprana de los demócratas e impulsar al titular más allá de la línea de meta.

Para ambas partes, establecer expectativas podría ser crucial. La mortal pandemia de coronavirus ha alterado los patrones habituales del día de las elecciones. Cerca de 100 millones de estadounidenses han emitido ya su voto antes y se espera que la participación supere los registros históricos. En consecuencia, el recuento de votos puede resultar más lento y complicado que en los últimos años, incluso en medio de la emoción y angustia sin precedentes de los votantes.

La campaña de Biden intentaba bloquear un esfuerzo por parte del presidente de declarar una victoria anticipadamente, tras informaciones de Axios, negadas por Trump, que decían que lo haría si este parecía liderar en estados clave.

“Bajo ninguna circunstancia se declarará vencedor a Donald Trump en la noche de las elecciones”, dijo O’Malley Dillon a los medios durante una sesión informativa previa a las elecciones.

El presidente podría saltar a las primeras posiciones en muchos estados porque los primeros recuentos tradicionalmente provienen de áreas rurales, donde se espera que tenga un buen desempeño, en lugar de ciudades y votos de personas ausentes, que probablemente favorezcan a los demócratas.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible con anticipación para dejar en claro que solo porque Donald Trump diga algo en la noche de las elecciones o sugiera que podría estar ganando, eso no se basará en los hechos. No hay forma de que gane en la noche de las elecciones”, dijo O’Malley Dillon.

Pero la campaña de Trump acusó a los demócratas de crear “una pantalla de humo” para que los estadounidenses no creyeran una victoria de Trump. Justin Clark, subdirector de campaña del presidente, criticó al equipo de Biden por preparar temas de conversación y anuncios de campaña ante la posibilidad de un recuento o recuento prolongado de votos.

“Lo que ha sucedido de verdad es que los demócratas presentaron con Joe Biden a un candidato que prácticamente no entusiasma a nadie, y sus posibles votantes no están motivados para ir a las urnas en persona”, dijo Clark en un comunicado el lunes. “Los demócratas también cometieron el error de pasar meses asustando a sus seguidores para que no votaran en persona debido al coronavirus, y ahora se han dado cuenta de que su ventaja inicial en la votación no será suficiente”.

Pero aunque Clark dijo que Trump “quiere que todos los votantes elegibles puedan votar, votar una vez y que se cuente”, el propio presidente señaló el domingo que los votos contados después de la medianoche deberían invalidarse porque “así ha sido y así es como debería ser”. Trump también dijo que planeaba enviar a sus abogados a estados indecisos tan pronto como se cierren las urnas.

O’Malley Dillon señaló que a menudo se tarda días, o más, en contar resultados en muchos estados y que Trump “solo se lo está inventando”. El recuento de votos, especialmente de personas en ausencia de militares y otros en el extranjero, a veces tardan días en contarse y pueden retrasar los resultados electorales.

