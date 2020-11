Resultados completos y clasificaciones

El corredor de los New Orleans Saints, Alvin Kamara (d) corre con el balón durante el partido de fútbol americano de la NFL entre los New Orleans Saints y los Chicago Bears en el Soldier Field de Chicago, el 1 de noviembre de 2020. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Resultados completos de la Semana 8 de la temporada número 101 y clasificaciones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Semana 8

Jueves, 29 de octubre

Carolina Panthers 17 Atlanta Falcons 25

Domingo, 1 de noviembre

Buffalo Bills 24 N. Inglaterra Patriots 21

Cincinnati Bengals 31 Tennessee Titans 20

Cleveland Browns 6 Las Vegas Raiders 16

Detroit Lions 21 Indianapolis Colts 41

Green Bay Packers 22 Minnesota Vikings 28

Kansas City Chiefs 35 New York Jets 9

Miami Dolphins 28 Los Angeles Rams 17

Baltimore Ravens 24 Pittsburgh Steelers 28

Denver Broncos 31 Los Angeles Chargers 30

Chicago Bears 23 New Orleans Saints TE 26

Seattle Seahawks 37 San Francisco 49ers 27

Philadelphia Eagles 23 Dallas Cowboys 9

Lunes, 2 de noviembre

New York Giants 23 Tampa Bay Rays 25

Descansan: Arizona Cardinals, Washington, Jacksonville Jaguars y Houston Texans.

Semana 9

Jueves, 5 de noviembre

San Francisco 49ers -- Green Bay Packers 7:20

Domingo 8 de noviembre

Atlanta Falcons -- Denver Broncos 12:00

Buffalo Bills -- Seattle Seahawks 12:00

Tennessee Titans -- Chicago Bears 12:00

Indianapolis Colts -- Baltimore Ravens 12:00

Kansas City Chiefs -- Carolina Panthers 12:00

Minnesota Vikings -- Detroit Lions 12:00

Washington -- New York Giants 12:00

Jacksonville Jaguars -- Houston Texans 12:00

Los Angeles Chargers -- Las Vegas Raiders 3:05

Dallas Cowboys -- Pittsburgh Steelers 3:25

Arizona Diamondbacks -- Miami Dolphins 3:25

Tampa Bay Buccaneers -- New Orleans Saints 7:20

Lunes, 9 de noviembre

New York Jets -- New England Patriots 7:15

Descansan: Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles.

El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.

- Conferencia Americana (AFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Buffallo Bills 6 2 0 198 199 .750

Miami Dolphins 4 3 0 188 130 .571

New England Patriots 2 5 0 136 167 .286

New York Jets 0 8 0 94 238 .000

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Pittsburgh Steelers 7 0 0 211 142 1.000

Baltimore Ravens 5 2 0 203 132 .714

Cleveland Browns 5 3 0 206 237 .625

Cincinnati Bengals 2 5 1 194 214 .313

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Tennessee Titans 5 2 0 208 184 .714

Indianapolis Colts 5 2 0 198 136 .714

Houston Texans 1 6 0 166 217 .143

Jacksonville Jaguars 1 6 0 154 220 .143

División Oeste

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Kansas City Chiefs 7 1 0 253 152 .875

Las Vegas Raiders 4 3 0 187 203 .571

Denver Broncos 3 4 0 147 183 .429

Los Ángeles Chargers 2 5 0 179 185 .286

- Conferencia Nacional (NFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Philadelphia Eagles 3 4 1 186 205 .429

Washington 2 5 0 133 165 .286

Dallas Cowboys 2 6 0 185 266 .250

New York Giants 1 7 0 145 199 .125

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Green Bay Packers 5 2 0 219 187 .714

Chicago Bears 5 3 0 161 166 .625

Detroit Lions 3 4 0 177 206 .429

Minnesota Vikings 2 5 0 183 214 .286

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Tampa Bay Buccaneers 6 2 0 247 165 .750

New Orleans Saints 5 2 0 206 197 .714

Carolina Panthers 3 5 0 179 193 .375

Atlanta Falcons 2 6 0 209 224 .250

División Oeste

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Seattle Seahawks 6 1 0 240 199 .857

Arizona Cardinals 5 2 0 203 148 .714

Los Ángeles Rams 5 3 0 193 152 .625

San Francisco 49ers 4 4 0 208 173 .500.