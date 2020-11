Reino Unido: Es ‘altamente probable’ un ataque terrorista

(Bloomberg) -- La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, elevó el nivel de amenaza terrorista a “grave”, lo que significa que es “altamente probable” un ataque contra el Reino Unido.

Esta medida se tomó por precaución y no se basó en un complot específico contra Gran Bretaña, dijo Patel en Twitter. Los fatales incidentes ocurridos en Francia y Austria en las últimas semanas provocaron la medida, dijo la Policía.

Desde noviembre de 2019, la amenaza terrorista del Reino Unido estaba calificada como “sustancial”, lo que significa que es “probable” un ataque, pero los asaltos en Europa continental previos a los cierres para contener el covid-19 llevaron al Centro Conjunto de Análisis de Terrorismo a establecer un nivel de alerta mayor mientras Inglaterra se prepara para el miércoles por la noche, cuando entran en vigor sus propias restricciones a nivel nacional.

La Policía austriaca realizó una serie de arrestos en redadas efectuadas en Viena el martes después de que un partidario del Estado Islámico matara a tiros al menos a tres personas en el centro de la capital del país el lunes por la noche.

El tiroteo se produjo después de que un yihadista asesinara el mes pasado a tres personas en una iglesia en la Costa Azul de Francia, y que un maestro fuera decapitado en París tras mostrar a sus estudiantes caricaturas del profeta Mahoma durante una discusión sobre la libertad de expresión.

Neil Basu, jefe de la Policía contra el Terrorismo del Reino Unido, dijo que, si bien se elevó el nivel de amenaza como respuesta a los ataques en Francia y Austria, “no hay información que vincule ninguno de esos ataques al Reino Unido”.

En febrero, la Policía abatió a un hombre en el sur de Londres tras apuñalar a dos personas. Llevaba un falso chaleco suicida similar al utilizado en el ataque de 2019 en Londres.

Nota Original:U.K. Says Terror Attack Highly Likely as Threat Level Raised (1)

