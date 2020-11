Puertorriqueños votaron anticipadamente un 30 % más que en 2016 en Florida

En la imagen, votantes hacen fila para emitir sus votos en el último día de votación anticipada para las elecciones presidenciales de 2020 en Florida, el 1 de noviembre de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 2 nov (EFE).- Los puertorriqueños registrados en Florida aumentaron el voto anticipado en un 30 % durante estas elecciones generales con respecto a las de 2016, según indicaron este lunes analistas de la organización de asesoramiento electoral para hispanos Alianza for Progress.

Hasta la fecha, 330.774 puertorriqueños ya han votado por correo o presencialmente temprano, en comparación con los 253.978 que lo hicieron de la misma manera hace cuatro años, un medidor ofrecido hoy durante una rueda de prensa virtual.

En Florida, los puertorriqueños ya superaron a sus compatriotas en Nueva York con más de 1,3 millones, especialmente en el centro del estado, en los condados Hillsborough, Osceola y Orange, en donde se asienta Orlando.

"Estamos viendo buenos resultados en Florida. Solo hay un 23 % de papeletas corregidas, lo que indica que una de cada cuatro personas han corregido su papeleta", indicó Rubén Lebron, director político de Alinza for Progress.

En la rueda de prensa, Lebron indicó que, en las próximas horas, tienen previsto hablar con 36.000 votantes puertorriqueños del denominado "estado del sol" que no han ejercido el sufragio de manera temprana.

El objetivo, dijo, es asesorarlos sobre el funcionamiento de los colegios y cómo llegar a ellos en este martes crucial.

"Hay mucho trabajo que hacer", admitió Lebron, al tiempo que recordó que los supervisores electorales por ley tienen que emitir tres avisos a los votantes en caso de errores en el rellenado de boletas.

"Las elecciones se acaban el 5 de noviembre a las 5 pm, no se acaban mañana", recalcó Lebron.

La organización, que se declara "con una vasta experiencia en el terreno que comprende las idiosincrasias políticas en nuestras comunidades", quiere destacar "el papel pasado por alto que los votantes del NPA están desempeñando en Florida hasta ahora".

Las boletas registradas como NPA corresponden a aquellas personas sin afiliación política que votan como independientes.

"Sabemos que es más probable que los votantes hispanos y puertorriqueños no estén afiliados a ningún partido político con respeto al votante medio de Florida", indicó Alianza for Progress.

"Los votantes del NPA son los héroes olvidados de estas elecciones. Sólo durante la votación anticipada y por correo, sus votos brutos aumentaron un 50 % con respecto al 2016", indicó la organización.

Casi 9 millones de los 14,5 millones de electores registrados en Florida votaron hasta este lunes por correo o de manera presencial anticipada, y se espera que la participación electoral total en las elecciones del martes 3 de noviembre alcance en este crucial estado un nivel récord.

"Vale la pena hacer una pausa para comprender el cambio trascendental que esto representa para décadas por venir. Los votantes que votan anticipadamente o por correo tienen más probabilidades de convertirse en votantes confiables en elecciones futuras", afirmó en un comunicado Alianza for Progress.

A falta de 24 horas para las elecciones, las encuestas de intención de voto en Florida mostraron un empate técnico entre el republicano Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, con una leve y menguante ventaja para éste último.