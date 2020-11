Prensa.- Naciones Unidas denuncia que toda la sociedad "paga el precio" de los ataques contra periodistas

28/05/2020 Varios fotógrafos deportivos de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) alzan sus cámaras como signo de protesta a las puertas de la Sede de LaLiga debido a las medidas adoptadas que no les permite cubrir los encuentros restantes en lo que queda de temporada. En un manifiesto incluido por dicha Asociación, solicitan al Ministerio de Sanidad, al Consejo Superior de Deportes y a LaLiga la modificación del artículo 39.6 (referido a que los medios de comunicación no pueden asistir a los entrenamientos en las ligas profesionales). En Madrid, (España), a 28 de mayo de 2020. POLITICA Joaquin Corchero - Europa Press



América Latina es la región "más mortal" del mundo para los periodistas



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este lunes los ataques contra periodistas, ya que "la sociedad paga el precio", mientras ha abogado por una "prensa libre que pueda desempeñar su papel esencial en la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los Derechos Humanos".



Con motivo de la celebración del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Guterres ha recordad que, cuando los periodistas son atacados, "las sociedades en su conjunto pagan un precio".



A lo que ha añadido que "si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad de mantenernos informados y tomar decisiones basadas en pruebas se ve gravemente obstaculizada", que ha defendido su papel ante "la pandemia de desinformación y las noticias falsas que se han extendido en internet".



"Las noticias y los análisis basados en hechos dependen de la protección y la seguridad de los periodistas que realizan reportajes independientes, enraizados en el principio fundamental: 'periodismo sin temor ni favoritismo'", ha incidido Guterres.



Por su parte, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, ha defendido la labor periodística de "sacar a la luz la verdad", aunque ha lamentado que "decir la verdad tiene un precio".



EL PERIODISMO, UNA "PROFESIÓN PELIGROSA"



En la pasada década, un periodista ha sido asesinado cada cuatro días de media según la UNESCO.



Entre 2010 y 2019, cerca de 900 periodistas fueron asesinados mientras hacían su trabajo, según un informe presentado por la UNESCO este martes, más de 150 sólo en los dos últimos años, que resalta que, aunque muchos han perdido la vida cubriendo un conflicto, "son muchos más los que han sido asesinados por investigar cuestiones como la corrupción, la trata, las irregularidades políticas, las violaciones de Derechos Humanos y los problemas ambientales".



El documento revela que, la mayoría de periodistas, no han sido asesinados en países con conflictos armados y, aunque la impunidad sigue siendo alta para los atacantes, el porcentaje de casos resueltos ha incrementado en 2020, con un 13 por ciento respecto al 12 por ciento de 2019 y el 11 por ciento de 2018.



Además, destaca Azoulay, la muerte no es el único riesgo que enfrentan los periodistas, sino que "los ataques a la prensa pueden adoptar la forma de amenazas, secuestros, detenciones, encarcelamiento o acoso en línea", e incide en que "las mujeres son el blanco principal".



Aunque el número de muertes de periodistas en 2019 fue el más bajo de la década, la representante ha señalado que los ataques "continúan a un ritmo alarmante", por lo que ha recordado a los estados que tienen la obligación de proteger a los periodistas.



En este sentido, en siete de cada ocho asesinatos, los autores quedan impunes, por lo que "podemos y debemos hacer más".



"Sólo investigando y persiguiendo los delitos contra los profesionales de los medios de comunicación podremos garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión", ha añadido Azoulay.



AMÉRICA LATINA, LA REGIÓN "MÁS MORTAL" DEL MUNDO PARA PERIODISTAS



El informe de la UNESCO concluye que la región de América Latina y el Caribe representa el 40 por ciento de todos los asesinatos registrado en el mundo, seguida de la región de Asia y el Pacífico, donde se han registrado el 26 por ciento de los homicidios.



Hasta septiembre de 2020, cuando se cerró la elaboración del texto, se han contabilizado 39 asesinatos de periodistas, de los cuales 16 en la región de América Latina y el Caribe, once en la región de Asia y el Pacífico, siete en la región de los Estados Árabes y cinco en África.



México ha sido la nación que más asesinatos registró en 2019, con 12.



En 2018 y 2019, período en el que 156 profesionales de la comunicación fueron asesinados, por otra parte, los periodistas de televisión supusieron el 30 por ciento de los profesionales asesinados, con 47 muertes, seguidos por los de radio, con el 24 por ciento, y los de prensa escrita, con el 21 por ciento.