Portaltic.-Spotify permitirá a los artistas promocionar sus canciones en las recomendaciones

Los artistas que compartan su música en Spotify podrán participar en la recomendación de canciones que pueden interesar a los usuarios, a través de una nueva herramienta que no tendrá coste para ellos.



La plataforma de música en 'streaming' ha anunciado una prueba con la que los artistas podrán aportar sus prioridades como parte de la información que recopila el algoritmo de recomendaciones, para que puedan aparecer en las listas personalizadas que reciben los usuarios.



Esta nueva herramienta no tendrá coste para los artistas ni sellos, como asegura la compañía en una publicación en su blog. No obstante, quienes sean titulares de los derechos de las canciones, recibirán una "tarifa de regalías de grabación promocional por transmisiones en sesiones de escucha personalizadas donde se ofrezca este servicio".



Inicialmente, Spotify pondrá en marcha esta nueva herramienta en formatos como Radio y Autoplay, y según los resultados que obtengan de la prueba, lo irán expandiendo a otras áreas personalizadas de la plataforma.



La compañía, sin embargo, matiza que no garantiza un lugar en las recomendaciones, ya que solo recomiendan "música que los oyente querrán escuchar". Esto significa que "si las canciones no funcionan bien, se retirarán rápidamente".