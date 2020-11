PharmaMar abandona las pérdidas al ganar 131 millones hasta septiembre

Técnicos de laboratorio trabajan en la empresa PharmaMar.- EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 3 nov (EFE).- La farmacéutica PharmaMar obtuvo un beneficio de 131 millones de euros entre enero y septiembre y se aleja de las pérdidas de 27 millones con las que terminó el mismo periodo de 2019, lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos totales del grupo se dispararon hasta septiembre, hasta 222,2 millones frente a 62,5 millones obtenidos en el mismo plazo del año pasado.

Por segmentos, las ventas de oncología sumaron 73,5 millones, un 36 % más, principalmente por la cifra de ventas de Yondelis (54,2 millones); las de diagnóstico aumentaron un 157 % gracias al nuevo equipo de diagnóstico del covid-19 lanzado en el mes de marzo y al test de detección de anticuerpos.

El resultado bruto de explotación o ebitda ascendió en el periodo analizado a 143,3 millones frente al indicador en negativo de 2019 (-12,4 millones), en tanto que la deuda neta del grupo aumentó y se situó en 161,3 millones (57,8 millones en el mismo periodo de 2019).

PharmaMar presenta a 30 de septiembre una posición neta de tesorería de 161,3 millones (descontada deuda corriente y no corriente) y sin préstamos sujetos a compromisos financieros, por lo que la compañía asegura en una nota que tiene "ampliamente garantizada" su capacidad de empresa en funcionamiento.

La farmacéutica finalizó en septiembre el programa de recompra de acciones al alcanzar el importe monetario máximo (30 millones).

Precisa que dedicará 199.200 acciones propias (1,07 % de su capital social) a su amortización, mediante la ejecución de la correspondiente reducción de capital social.

Otras 150.000 acciones propias (0,81 % de su capital) servirán para cumplir las obligaciones derivadas de los Planes de Acciones destinados a directivos y empleados.

Con respecto a un posible impacto del covid-19, el grupo señala que "no ha tenido la necesidad de acogerse" a medidas de regulación de empleo o de reducción de personal y añade que la actividad comercial "no se ha visto afectada" por la situación, con unas ventas solo en el primer semestre del segmento de oncología un 36 % más elevadas.