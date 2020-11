Pedidos de Ferrari se recuperan hasta nivel previo a pandemia

(Bloomberg) -- Ferrari NV está recibiendo pedidos para sus superdeportivos de seis y siete dígitos a ritmos similares a los del año pasado, mientras el fabricante italiano se recupera de las interrupciones pandémicas.

Los pedidos en octubre aumentaron 30% frente al primer trimestre y están esencialmente alineados con el final del año pasado, dijo Louis Camilleri, director ejecutivo, a analistas el martes después de reportar ganancias mejores a las esperadas. El fabricante de automóviles dijo que los resultados anuales estarán en el extremo superior de su rango pronóstico, lo que generó un alza de 7,3% en sus acciones cotizadas.

“Las expectativas se habían suavizado en el camino hacia los resultados, lo que una vez más ha demostrado la confiabilidad del modelo de negocios de Ferrari”, escribió a clientes Angus Tweedie, analista de Citigroup.

La combinación de precios y ventas de Ferrari que se inclinó hacia modelos de gama alta compensó un menor volumen en su primer trimestre de capacidad de producción totalmente restaurada. El fabricante controlado por la compañía de inversiones Exor NV de la familia Agnelli reportó 330 millones de euros (US$386 millones) de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, superando la estimación promedio de los analistas de 300 millones de euros.

El Ebitda ajustado, el flujo de caja libre industrial y otras cifras estarán en el extremo superior de las proyecciones de ganancias para todo el año entregadas en agosto, dijo Ferrari. La compañía con sede en Maranello, Italia, ajustó la orientación hace tres meses para reflejar el impacto de un cierre de fábrica de siete semanas.

Camilleri, un exejecutivo de Philip Morris International Inc., ha estado renovando la alineación de Ferrari para que pueda seguir aumentando los precios. La compañía introdujo cinco nuevos modelos en 2019, que ayudaron a aumentar las ventas anuales a más de 10.000 unidades por primera vez. Las entregas del SF90 Stradale y Roma empezarían en el cuarto trimestre, y un Portofino más potente estará disponible en el segundo trimestre del próximo año.

Nota Original:Ferrari Orders Bounce All the Way Back to Pre-Pandemic Level (1)

©2020 Bloomberg L.P.