Paraguay.- El nuevo ministro de Vivienda de Paraguay jura el cargo tras la salida de Dany Durand

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Carlos Alberto Pereira Olmedo ha jurado el cargo este martes como nuevo ministro de Vivienda de Paraguay tras la salida de Dany Durand del cargo por haber cometido "errores" al presionar supuestamente al Congreso para sacar adelante la reforma del programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis).



Durante una breve ceremonia, Pereira ha prometido "ante Dios y la patria, desempeñar el cargo con fidelidad y patriotismo". En el acto han estado presentes el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, el vicepresidente, Hugo Velázquez, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, y Durand.



Además, el presidente ha agradecido al ministro saliente el trabajo realizado y ha recordado que su gestión permitió pasar "de una Secretaría a un Ministerio".



Según ha informado Durand al diario 'ABC Color', el presidente le habría pedido que "siguiera acompañando otros proyectos, como el de la Costanera Norte, donde existe un convenio firmado con la Municipalidad".



Respecto al caso de Fonavi, el nuevo ministro no ha querido mojarse, si bien ha dicho que estudiará el asunto y emitirá su postura en unos días.



Durand, que aseveró el viernes que su salida del cargo no se debe a la "corrupción", lamentó haber "instigado a través de WhatsApp a la ciudadanía" a que presionara al Congreso para salir adelante el proyecto.



"Yo reconozco este error. Voy a salir por la puerta grande por un error personal, no salimos por un caso de corrupción. Al contrario, salimos con una buena gestión que ha mejorado la capacidad habitacional de la gente", dijo tras presentar su renuncia.



En una rueda de prensa, indicó, además, que la decisión fue tomada tras reunirse con el presidente y aclaró que ambos concluyeron que "lo mejor" para el Ministerio era su dimisión.