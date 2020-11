Panamá, con 134.915 casos y 2.720 muertes por la covid, honra a las víctimas

El Monseñor José Domingo Ulloa lidera una misa en honor a los fallecidos de la COVID-19, hoy en la Iglesia Catedral en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Panamá, 2 nov (EFE).- Panamá llegó a 134.915 casos de la covid-19 y 2.720 muertos este lunes, cuando se conmemora el Día de los Difuntos, y las autoridades religiosas del país celebraron un acto en memoria de las víctimas de la enfermedad en el país.

El reponsorio fue presidido por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y se esperaba la presencia del jefe del Estado, Laurentino Cortizo, quien se ausentó porque se aisló de forma voluntaria tras ser contacto de una persona que dio positivo de la covid.

"Uno de sus colaboradores cercanos (de Cortizo) ha salido positivo, él se ha hecho la prueba y ha salido negativo, pero ha querido asumir la responsabilidad de vivir él su aislamiento, por eso no está con nosotros en este homenaje", informó Ulloa al inicio del acto, organizado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Comité Interreligioso de Panamá.

El evento se celebró en la Basílica Catedral Santa María La Antigua, en el Casco Antiguo de la capital, con la asistencia de medio centenar de personas situadas con la distancia física y que fueron sometidas a una prueba rápida de detección de la covid, como constató Efe.

LAS CIFRAS DE LA COVID

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes en su reporte diario que en las últimas horas se agregaron 579 nuevos casos de la covid y 14 muertes, mientras que a la fecha hay hospitalizados 664, 529 en sala general y 115 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y 112.565 de pacientes que han sanado.

Aisladas en sus hogares con síntomas y cuadros leves permanecen 18.424 personas, y otras 562 han sido trasladadas a hoteles que funcionan como nosocomios.

El país centroamericano reportó su primer contagio el 9 de marzo pasado, y desde entonces se ha aplicado 680.08 pruebas con un 21 % de positividad global.

Los test por millón de habitantes ascienden a 159.146, con 4.613 en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 12,6 %.

REITERAN ALERTA DE UN POSIBLES REBROTE

Panamá registra un comportamiento en sus indicadores pandémicos que le permite hasta ahora mantener una "nueva normalidad" con la reapertura de casi la totalidad de sus actividades económicas desde el 12 de octubre pasado tras 7 meses de restricciones.

Pero las autoridades volvieron a alertar sobre un posible repunte de casos que pudiera llevar otra vez a medidas de restricción.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, dijo que "varios observatorios internacionales pronosticaron que Panamá va a tener un rebrote, con un incremento importante de casos en la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre", algo que ya había alertado el pasado 30 de septiembre.

"No podemos bajar la guardia", hay que seguir adelante en la lucha contra el virus, no queremos retroceder como ha sucedido en otros países con sistema de salud más robusto que el panameño", dijo a su vez el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre.

EEUU DONA PRUEBAS PCR

El director de la CSS recibió este lunes una donación de 120.000 pruebas PCR, tipo GeneFinder, entregada por el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Ryan Rowlands.

Estas pruebas le permitirán a la CSS hacer pruebas durante dos meses.

Estados Unidos ha donado a Panamá más de 7 millones de dólares en asistencia para el manejo del brote de la covid-19 desde el inicio de la pandemia, indicó la legación diplomática estadounidense.