Ni Messi, ni Kun, ni Icardi... el gol en argentino en Europa se llama Ponce

Madrid, 3 nov (EFE).- A falta del acierto o de la suerte de jugadores que siempre encabezan la lista de máximos goleadores argentinos en Europa como Lionel Messi, Sergio "Kun" Agüero, Mauro Icardi o Lautaro Martínez, por encima de ellos aparece las figura de Ezequiel Ponce, que con seis dianas en Rusia es el jugador de su país que más tantos ha celebrado en una liga del continente.

En las filas del Spartak de Moscú, el ex de Newell's está confirmando a sus 23 años que puede convertirse en una opción interesante de futuro para el seleccionador Lionel Scaloni. En Rusia es el segundo máximo goleador de la competición sólo por detrás del ecuatoriano Christian Noboa, que con siete aciertos vive una segunda juventud en el Sochi.

A lo largo de once encuentros, Ponce promedia un tanto cada 125 minutos y sus víctimas, el Akhmat Grozny, el Ufa, el CSKA Moscú, el Zenit, el Khimki y el Krasnodar han sufrido el hambre de un jugador que, de momento, ha marcado más goles que otros futbolistas con más nombre que juegan por Europa.

MESSI, AGÜERO E ICARDI, EN HORAS BAJAS

El caso más llamativo es el de Messi, que parece atascado en el Barcelona. Aunque en la Liga de Campeones sus números van a buen ritmo tras marcar ante el Juventus y el Ferencvaros, en LaLiga sólo ha podido celebrar un tanto, el que le hizo al Villarreal el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, todos sus goles han sido desde el punto de penalti. Aún no ha marcado de jugada.

No anda mejor el "Kun" Agüero, a quien una lesión le ha impedido participar en el Manchester City. Apenas ha podido jugar tres partidos, en los que marcó un gol al Oporto en la Liga de Campeones. En la Premier League sólo ha sumado 109 minutos y durante el duelo frente al West Ham volvió a lesionarse. Deberá esperar para mejorar sus números.

En parecida situación se encuentra Mauro Icardi, que inició la temporada fuera de las convocatorias del París Saint-Germain y cuando comenzó a jugar a partir del tercer partido oficial de su equipo, apenas hizo un doblete al Reims antes de lesionarse una rodilla. Además, parece que Moise Kean ha aprovechado su ausencia para reivindicar su puesto a base de goles.

Mejor le van las cosas a Lautaro Martínez en el Inter. Acumula tres tantos en la Liga italiana y de momento le respetan las lesiones. Comenzó fuerte el curso con aciertos consecutivos ante el Fiorentina, el Benevento y el Lazio. Luego anotó con Argentina frente a Bolivia y, desde entonces, no ha visto portería en los últimos cinco partidos en los que ha participado

SIMEONE Y ALARIO, ALTERNATIVAS A PONCE

Hay más nombres que merecen ser destacados. No sólo Ponce llama la atención. En Italia, Giovanni Simeone, para el Cagliari, y en Alemania, Lucas Alario, en las filas del Bayer Leverkusen, han marcado cinco goles en sus respectivas ligas.

Simeone va por buen camino para superar sus mejores números históricos. El objetivo de alcanzar los quince goles en partidos oficiales que marcó en la temporada 2017/18 con el Génova y el Fiorentina no es una locura. Con mucha temporada por delante, tiene tiempo.

Y en el Bayer Leverkusen, Alario, además de acumular cinco tantos en la Bundesliga, suma otros dos: uno en la Liga Europa y otro en la Copa de Alemania. En total, siete goles, el argentino que más ha marcado en partidos oficiales, pero aún superado por Ponce en duelos ligueros.

En la lista también hay que destacar a Alejandro "Papu" Gómez, una máquina de crear juego y de marcar en el Atalanta. En Italia acumula cuatro dianas, las mismas que la promesa del Osijek de Croacia Ramón Miérez (23 años), que Emmanuel Ledesma en el SJK de Finlandia y que Jerónimo Barrelas en el Asteras Tripoli de Grecia.

Es llamativa la sequía de los jugadores argentinos que juegan en España. Aparte de Messi, sólo han conseguido hacer un gol Ángel Correa en el Atlético, Facundo Roncaglia y Jonathan Calleri en Osasuna, Lucas Boyé en el Elche y Esteban Burgos en el Eibar.

Parece que los tiempos en los que Messi lideraba la tabla de máximos anotadores o en los que entre los mejores no hace mucho aparecían nombres como "Piojo" López, Gonzalo Higuaín, Javier Saviola, Gabi Amato o Diego Milito, quedan lejos.

La sequía de Messi unida a la de Lucas Ocampos, que la temporada pasada marcó 17 goles en todas las competiciones y en este curso apenas ha celebrado un tanto en la Supercopa de Europa, ha hecho que el gol argentino de momento no cotice muy alto en España. El precio ha subido en otras ligas, como la rusa, la alemana y la italiana. En ellas, Ponce, Alario y Simeone, son los mejores anotadores argentinos en Europa.

LISTA DE GOLEADORES ARGENTINOS EN LAS LIGAS EUROPEAS:

=====================================================

- Con 6 goles: Ezequiel Ponce (Spartak Moscú/Rusia).

- Con 5 goles: Lucas Alario (Leverkusen/Alemania), Giovanni Simeone (Cagliari/Italia).

- Con 4 goles: "Papu" Gómez (Atalanta/Italia), Ramón Miérez (Osijek/Croacia), Emmanuel Ledesma (SJK/Finlandia), Jerónimo Barrelas (Asteras Tripoli/Grecia).

- Con 3 goles: Lautaro Martínez (Inter/Italia).

- Con 2 goles: Mauro Icardi (París Saint-Germain/Francia), Nicolás Gorobsov (Suduva/Bulgaria), Lisandro Martínez (Ajax/Países Bajos), Juan Pablo Passaglia (Poli Iasi/Rumanía)

- Con 1 gol: Ángel Correa (Atlético de Madrid/España), Facundo Roncaglia y Jonathan Calleri (Osasuna/España), Lucas Boyé (Elche/España), Esteban Burgos (Eibar/España), Lionel Messi (Barcelona/España), Diego Klimowicz y Nicolás González (Stuttgart/Alemania), Manuel Lanzini (West Ham/Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton/Inglaterra), Ángel Di María (París Saint-Germain/Francia), Leonardo Balerdi (Marsella/Francia), Facundo Medina (Lens/Francia), Rodrigo Palacio (Bolonia/Italia), Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto (Udinese/Italia), Facundo Colidio y Santiago Colombatto (St. Truiden/Bélgica), Felipe Avenatti (Standard Lieja/Bélgica), Adrián Spörle (Dundee/Escocia), Facundo Bertoglio y Daniel Mancini (Aris/Grecia), Julián Bartolo (Volos/Grecia), Franco Mazurek (Panetolikos/Grecia), Miguel Mellado y Juan Neira (OFI Creta/Grecia), Maximiliano Romero (PSV Eindhoven/Países Bajos), Marcos Senesi (Feyenoord/Países Bajos), Luciano Vietto (Sporting/Portugal), Brian Mansilla (Farense/Portugal), Carlos Valenzuela (Famalicao/Portugal), Juan Bautista (Academica Clinceni/Rumanía) y Sebastián Driussi (Zénit/Rusia).