México.- López Obrador confirma que Rosa Icela se convertirá en la nueva ministra de Seguridad de México

05/10/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este martes que Rosa Icela ha aceptado sustituir a Alfonso Durazo al frente del Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana del país.



Según López Obrador, Icela se está recuperando de la COVID-19, por lo que, entretanto, Ricardo Mejía se encargará de sus labores y de la coordinación con el gabinete de seguridad.



"Sí, nada más que está en recuperación y decidí (...) que quedara como encargado del despacho Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, para no quedarnos sin la coordinación del gabinete de seguridad", ha señalado en su rueda de prensa diaria, recogida por el diario 'Milenio'.



El presidente mexicano propuso a Icela el pasado viernes y, ya entonces, avanzó que había contraído la COVID-19 y que aún no estaba recuperada. López Obrador había justificado el día anterior no tener aún un sustituto para Durazo, que dimitió el 21 de octubre, y aseguró que su cargo sería ocupado por "alguien eficaz".