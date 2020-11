Más restricciones en una Europa acorralada por la segunda ola de covid-19

CentralConfinamientos, reconfinamientos y más restricciones en una Europa acorralada por la segunda ola Por Por las oficinas de AFP en el mundo =(Infografía+Fotos+Video)= Viena, 3 Nov 2020 (AFP) - Reconfinamiento en Austria, confinamiento parcial en Grecia, toque de queda en Italia y test masivos en Inglaterra. Europa aprieta un poco más las tuercas de las restricciones este martes para intentar frenar la alarmante segunda ola de la pandemia.El nuevo coronavirus ha infectado a casi 47 millones de personas en todo el mundo y se ha cobrado 1,2 millones de vidas, según un balance de la AFP realizado este martes a partir de cifras oficiales, que son inferiores a las reales.Una de cada cinco muertes se ha producido en Estados Unidos, el país más enlutado con más de 231.000 decesos. La pandemia ha sido uno de los temas clave en la campaña para las elecciones presidenciales que se celebran este martes.América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más castigada, con 403.000 fallecidos y 11 millones de casos registrados, aunque parece que la pandemia ha perdido virulencia en las últimas semanas.Europa es hoy la región donde el virus avanza más rápido, lo cual obliga a los gobiernos a buscar la manera acertada de limitar contactos y frenar las infecciones. Una complicada operación de equilibrista porque tampoco se quiere frenar la actividad económica ni multiplicar el descontento social, que ya ha provocado manifestaciones contra los confinamientos en diversos países. - Confinamiento y atentado en Viena - En Austria, un reconfinamiento comenzó este martes y estará en vigor al menos hasta finales de noviembre. Horas antes de que entrara en vigor, un ataque "terrorista" sembró el pánico en Viena el lunes por la noche en la capital del país, donde hubo al menos cuatro muertos.En Grecia, Atenas y las regiones del país que más infecciones registran deben respetar un reconfinamiento desde este martes, una decisión que choca con la impotencia y críticas de numerosos sectores, comenzando por los propietarios de restaurantes y bares."Los restaurantes son el último lugar en el que el virus se puede propagar porque se respetan las distancias y las medidas de seguridad", dijo a la AFP Maria Maniaki, empleada de un bar en el barrio de Monasteraki en Atenas. "Sin embargo en los transportes públicos y las iglesias no se respetan. Ellos tendrían que haber cerrado", agregó.En Alemania, la canciller Angela Merkel pidió a los ciudadanos que respeten las reglas para frenar los récords diarios de contagios."Está en manos de cada uno que este mes de noviembre sea un éxito común" afirmó la jefa del gobierno, advirtiendo desde ya que las fiestas de Navidad serán muy restringidas.- Test masivos en Liverpool - En Inglaterra, la ciudad de Liverpool, una de las más afectadas por el covid-19, pondrá a prueba un programa de testeo masivo que podría extenderse al resto del país, anunció el gobierno británico el martes. A partir del viernes, se ofrecerá al más de medio millón de personas que viven o trabajan en la ciudad la posibilidad de realizar con regularidad estos test de resultado rápido.Esta operación masiva comenzará un día después de que toda Inglaterra entre en un segundo confinamiento de cuatro semanas anunciado el sábado por el primer ministro Boris Johnson."Estas pruebas ayudarán a identificar a los miles de personas en la ciudad que no tienen síntomas pero que pueden infectar a otros sin saberlo", anunció Johnson en un comunicado.En Italia, se darán a conocer este martes las condiciones de un toque de queda nocturno nacional así como otras restricciones para los viajes. Italia ya ha cerrado cines, teatros, gimnasios y piscinas y los bares y restaurantes no pueden recibir clientes después de las seis de la tarde."Sigamos unidos en este momento dramático", pidió el lunes el jefe de gobierno, Giuseppe Conte, después de que manifestantes que protestaban contra estas restricciones se enfrentaran a la policía el sábado en Roma. - España sin turistas - En Francia, hubo 418 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y más de 52.000 nuevos casos. El país está desde la semana pasada bajo un confinamiento que aún no ha tenido un impacto positivo en los balances diarios de la pandemia.Según el consejo científico que asesora al gobierno francés, la segunda ola de la epidemia no será la última, puesto que le seguirán nuevos episodios "sucesivos durante el final del invierno" boreal y la primavera.España, uno de los países más afectados por la pandemia y segundo destino turístico mundial recibió un 75% menos de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses de este años, debido al covid-19.Entre enero y septiembre, hubo 16,8 millones de turistas, frente a los 67 millones del mismo período de 2019, indicó en un comunicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).burs-bl/mb