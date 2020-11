Madres de las víctimas de la crisis sociopolítica en Nicaragua demandan la justicia

En la imagen, una mujer miembro de la denominada Asociación Madres de Abril, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 2 nov (EFE).- La Asociación Madres de Abril (AMA) exigió este lunes justicia al Gobierno de Nicaragua por la muerte de cientos de personas, en su mayoría jóvenes, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018.

"Mi nombre es Jadira Córdoba, mamá de Orlandito Córdoba, asesinado el 30 de mayo de 2018. Exijo justicia por el asesinato de mi hijo. Ni un paso atrás. Las madres seguimos firmes en la búsqueda de justicia. ¡Fuera la tiranía orteguista!", dijo una mujer en un vídeo de protesta distribuido en redes sociales con motivo del Día de los Difuntos.

Córdoba fue uno de al menos 4 jóvenes que murieron en un ataque armado, supuestamente ejecutado por policías y civiles armados afines al sandinismo, el Día de las Madres de Nicaragua, cuando participaban en una manifestación en apoyo de las mujeres que habían perdido a sus hijos tras el estallido social contra el presidente Daniel Ortega por unas impopulares reformas a la seguridad social.

Entre abril y junio de 2018, en el marco de las protestas, murieron al menos 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uno de las primeras víctimas fue el adolescente Álvaro Conrado, quien, según investigaciones independientes, recibió un disparo en la garganta presuntamente de un francotirador, mientras repartía agua entre los manifestantes, aunque, según testigos, pudo haber sobrevivido de no ser porque le fue negada la atención en al menos dos hospitales.

"Continuamos exigiendo justicia, vamos a cumplir 31 meses de que no se ha hecho absolutamente nada, exigimos que los verdaderos culpables estén presos, y que cumplan con la ley. ¡No nos callarán!, seguiremos exigiendo justicia", afirmó Álvaro Conrado, padre del adolescente.

CIENTOS DE MUERTOS, SEGÚN ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

De acuerdo con algunas organizaciones humanitarias locales, la cantidad de personas muertas en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, incluyendo decenas de niños, algunos bebés, alcanza los 684 desde abril de 2018.

Ortega, quien ha insistido en que las revueltas en su contra fueron un intento de "golpe de Estado fallido", ha reconocido 200 muertes y recientemente rechazó las denuncias sobre la situación de los opositores detenidos, a quienes no reconoce como "presos políticos" y que según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas son 113 en total.

"A 30 meses del asesinato de Michael Humberto Ruiz seguimos exigiendo justicia", resaltaron los familiares de una de las víctimas, vestidos de negro, frente a la tumba del joven.

Mujeres que reclaman por lo que consideran "asesinato" de sus esposos, abuelas que claman por sus nietos o madres que todavía lloran a sus hijos con sus fotografías en las manos aparecen en el vídeo de 2.55 minutos de duración.

Este mismo lunes los familiares de algunas de las víctimas reclamaron que fueron asediados por agentes de la Policía Nacional mientras visitaban las tumbas de sus seres queridos.