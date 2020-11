Las acciones de MásMóvil dejan hoy de negociarse tras ocho años cotizando

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspenderá este martes, al cierre de mercado, la negociación de las acciones de MásMóvil tras la opa de exclusión presentada por Lorca Telecom, propiedad de los fondos KKR, Providence y Cinven. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 3 nov (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspenderá este martes, al cierre de mercado, la negociación de las acciones de MásMóvil tras la opa de exclusión presentada por Lorca Telecom, propiedad de los fondos KKR, Providence y Cinven.

La operadora de telecomunicaciones, que se creó hace 15 años, empezó a cotizar en el entonces Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en 2012, luego dio el salto al mercado continuo y de ahí al IBEX 35, un selectivo que ya abandonó el pasado 14 de septiembre y en el que debutó el 23 de junio de 2019 valorada entonces en más de 2.300 millones de euros.

Hasta que la CNMV no suspenda formalmente la cotización de los títulos de MásMóvil de las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la compañía mantiene la orden sostenida de compra dirigida a las acciones que aún no controlaban los nuevos dueños al mismo precio de la opa (22,5 euros por acción).

Por lo tanto, las acciones de MásMóvil permanecerán suspendidas de negociación una vez finalizada la orden de compra y hasta que las sociedades rectoras de las citadas bolsas de valores procedan a su exclusión de negociación, lo que tendrá lugar cuando se hayan liquidado la totalidad de las operaciones.

El pasado viernes, la CNMV autorizó la solicitud para excluir de negociación a la totalidad de las acciones de MásMóvil, un paso que ya había aprobado días antes la junta extraordinaria de la compañía, en la que se ratificó también a los nuevos miembros del consejo de administración tras la opa de los fondos.

Durante su intervención en la junta, el consejero delegado de la compañía, Meinrad Spenger, reconoció que sin la salida a Bolsa no hubiera sido posible el crecimiento que ha registrado la operadora y quiso dar las gracias a los accionistas, a los más de mil empleados, a los socios y a los clientes por su confianza durante estos años.