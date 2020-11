Jesús Váquez y Roberto Cortés, 15 años de matrimonio estando igual de enamorados

MADRID, 3 (CHANCE)



Jesús Vázquez se sentaba hace poco en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne donde hablaba sin pelos en la lengua sobre los aspectos más íntimos de su vida: el caso Arny, su matrimonio, sus amistades, su madre... Lo cierto es que el presentador nos tenía ya conquistados, pero con sus declaraciones nos enamoró aún más al ver no solo lo profesional que es en su trabajo, sino lo mal que lo había pasado en el pasado.



Hoy, se cumplen 15 años de aquel maravilloso día en el que Jesús Vázquez y su por aquel entonces pareja, Roberto Cortés, se dicen 'Sí, quiero'. Los dos ya estaban inscritos como pareja de hecho en el Registro de la capital madrileña, pero eso no era suficiente. La ceremonia de enlace fue oficiada por la concejala y miembro de la Ejecutiva Federal Socialista Trinidad Jiménez y a ella asistieron únicamente los contrayentes, dos amigos íntimos que ejercieron de testigos y el también concejal del Ayuntamiento de la capital e integrante de la Ejecutiva socialista Pedro Zerolo.



Un amor que ha sabido mantenerse en un segundo plano ya que a Roberto han sido muy pocas las ocasiones en las que le hemos podido ver públicamente, siempre ha respetado el trabajo de su marido, pero no ha querido exponerse. Además, los años han servido para fortalecer la relación ya que siguen igual de enamorados que el primer día.



Cabe decir que fue una de las primeras bodas que se efectúan en España de carácter homosexual, siendo la primera en cuanto a personajes públicos. Un antes y un después que fue un ejemplo para muchos y sobre todo la motivación para muchos que más tarde dieron el paso de darle el 'Sí, quiero' como lo hicieron nuestros tortolitos.