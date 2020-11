Jameneí: La política iraní hacia EE.UU. no cambiará gane Trump o Biden

Un devoto iraní lleva un retrato del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei. EFE/ Abedin Taherkenareh/Archivo

Teherán, 3 nov (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, aseguró este martes que la política iraní no va a cambiar después de las elecciones de esta jornada en Estados Unidos porque no depende de la persona que se encuentre en la Casa Blanca.

"No importa quién gane las elecciones estadounidenses, no afectará a nuestra política hacia EE.UU.", subrayó el líder en un discurso televisado con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma.

Jameneí indicó que, dependiendo de si gana Donald Trump o Joe Biden, pueden ocurrir "ciertos eventos" pero -añadió- que estos "no conciernen" a Irán.

"Nuestra política es calculada y clara", aseveró el líder, quien también apuntó que sea quien sea elegido se mantendrá en EE.UU. "la corrupción política".

A su juicio, el sistema político estadounidense sufre "problemas morales, políticos y éticos", así como "un declive extremo", por lo que auguró que el "imperio estadounidense" no durará mucho.

Su alocución coincidió asimismo con el aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y de sus diplomáticos como rehenes, que derivó meses más tarde en la ruptura de relaciones por parte de Washington.

Sobre este suceso, Jameneí explicó que se trató de "algo simbólico contra la arrogancia (EE.UU.)" y que en ese momento fue un acto "bastante apropiado y sabio".

El líder acusó a EE.UU. de ser un régimen "terrorista, corrupto y belicista", entre otros, y defendió que lo "lógico" es luchar contra él y no rendirse.

Al respecto, la Guardia Revolucionaria iraní también destacó que "la lucha contra la arrogancia es uno de los principios de la Revolución Islámica y nunca será socavada por la transferencia de poder entre republicanos y demócratas en EE. UU.".

"Es un hecho irrefutable que la hostilidad de EE. UU. hacia la República Islámica no ha cambiado" fuera el presidente demócrata o republicano, agregó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

Aunque Trump abandonó el acuerdo nuclear de 2015 e impuso duras sanciones a Irán, las autoridades persas insisten en que les es indiferente el resultado de las elecciones y niegan cualquier injerencia en los comicios, como denunció la Inteligencia estadounidense.

Las marchas de este año para conmemorar la toma de la Embajada estadounidense en Teherán fueron canceladas ayer en el último momento debido a la propagación de la Covid-19 en el país, donde el lunes se registraron nuevos máximos diarios de decesos (440) y contagios (8.289).