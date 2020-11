Incendios, robos, ceniza volcánica y aglomeraciones durante el festivo en Ecuador

Un animero fue registrado la madrugada de este lunes al recorrer las calles de la localidad de Cujibíes, un pequeño poblado del centro de los Andes de Ecuador, durante la celebración del día de los santos difuntos. EFE/José Jácome

Quito, 3 nov (EFE).- Incendios estructurales y forestales, caída leve de ceniza volcánica, robos y aglomeraciones en plena pandemia del coronavirus son algunos de los sucesos ocurridos durante el festivo de cuatro días, que termina este martes en Ecuador, según un reporte preliminar de autoridades de distintas instituciones.

Romel Salazar, director nacional de Gestión de Riesgos, informó, en una rueda de prensa conjunta, de que en el festivo que comenzó el sábado se reportaron 127 "eventos peligrosos", entre ellos caída de ceniza provenientes de los volcanes Reventador y Sangay, un colapso estructural y tres deslizamientos.

Además, dos incendios estructurales, el más grave ocurrido en una fábrica de cartón en la provincia del Guayas (suroeste), que no dejó heridos ni víctimas mortales, y en el que trabajaron unos 300 bomberos.

En una comparación con el mismo festivo del año pasado, sin pandemia, Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), detalló que ahora hubo 134.304 alertas frente a las 157.979 de 2019.

Este año se incrementaron en un 8 % las emergencias al pasar de 51.205 a 55.076.

Zapata señaló que recibieron el reporte de 832 incendios forestales y entre otros sucesos señaló que hubo once casos de suicidio e intento de suicidio.

La mayor parte (381) de cementerio permanecieron cerrados para evitar la aglomeración de personas por el día de los Difuntos, mientras que la Policía vigiló el cumplimiento de normas de bioseguridad en los 94 camposantos que permanecieron abiertos.

Por otra parte, el titular del ECU 11 se mostró preocupado por las aglomeraciones registradas durante el festivo y presentó imágenes de reuniones, fiestas y mucha gente agolpada en las calles en momentos en que las autoridades han pedido rigurosidad en el distanciamiento social para evitar el avance del coroanvirus.

Al no haberse medido aglomeraciones en similar festivo de 2019, las autoridades compararon la situación de estos cuatro días con lo ocurrido la semana anterior.

En ese sentido, Zapata apuntó que se registró un incremento del 80 % a nivel nacional al pasar de 2.954 a 5.314.

"En Quito, que es la ciudad que más complicaciones tiene (por la covid-19) este momento, de 370 a 1.093, hay un incremento del 195,4%", comentó al mostrar su preocupación por el aumento de las fiestas y reuniones en momentos de pandemia.

Zapata se lamentó de que "haya existido en muchas ciudades eventos hasta con mil personas para celebrar Halloween de una manera desordenada e irresponsable".

AVANCE DEL CORONAVIRUS

Ecuador reportó este martes 170.110 contagios acumulados del coronavirus SARS-CoV-2, 548 en las últimas 24 horas, y un total de 12.698 muertes por la enfermedad, de los que 8.386 son confirmados por coronavirus y 4.312 están catalogados como probables, de acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Salud.

La capital del país, Quito, sigue a la cabeza de los positivos y suma 55.047 contagios, 225 nuevos respecto al lunes, mientras que la segunda urbe, Guayaquil, alcanza los 15.493 casos, 172 inéditos.

Con respecto a la situación en las 24 provincias del país, la cartera sanitaria precisó que la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que más casos acumula desde que empezó el registro oficial el 29 de febrero, con 59.826, lo que representa 197 más que la víspera.

La provincia costera de Guayas, con Guayaquil como su cabecera, acumula 22.470, 231 más que el lunes.

TURISMO Y SEGURIDAD

En temas de turismo, el ministro del ramo en funciones, Ricardo Zambrano, indicó que durante el festivo se registró un comportamiento heterogéneo con una gran afluencia de visitantes en el sector rural y pocos en el urbano.

Según el funcionario, se movilizaron unos 400.000 visitantes (menos de la mitad del año pasado) a nivel nacional, provocando un movimiento económico de alrededor de 38 millones de dólares, con una ocupación promedio del sector hotelero general del 50 por ciento.

En otros temas de seguridad, la Policía informó en la rueda de prensa conjunta de la detención de 133 personas que conducían en estado de embriaguez, y de 72 personas por otros eventos de tránsito, mientras que se emitieron 1.523 sanciones.

La Policía atendió 31.300 llamadas de emergencia, el mayor número en el distrito metropolitano de Quito.

Por otra parte, desarticuló trece bandas delictivas, detuvo a 279 personas y decomisó 46 armas de fuego en poder de delincuentes.

En otro evento destacado, las fuerzas del orden rescataron del maletero de un automóvil a una personas que estaba secuestrada en la provincia de El Oro (sur), fronteriza con Perú.