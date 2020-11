Guatemala inscribe a Planed Parenthood pero el presidente veta su ingreso

En la imagen, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 2 nov (EFE).- El Ministerio de Interior de Guatemala publicó este lunes un acuerdo ministerial que avaló la inscripción en el país de la ONG estadounidense Planed Parenthood, pero el presidente, Alejandro Giammattei, anunció horas después el veto de su establecimiento por ser "contraria a la vida".

El mandatario publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que como "fiel defensor de la vida" no avalará en su Gobierno "la creación, inscripción o puesta en marcha de cualquier organización que vaya en contra de la vida", como sugiere sobre la entidad no lucrativa estadounidense de planificación familiar.

"Reconozco la vida desde su concepción y por lo tanto en mi Gobierno no toleraré ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en nuestra Constitución Política de la República (el derecho a la vida desde la concepción), que vaya en contra de los valores con los que fui criado y que riña con mis principios como médico", enfatizó Giammattei.

El vicepresidente, Guillermo Castillo, coincidió con esa visión y esgrimió también en redes sociales que el artículo 3 de la Constitución guatemalteca "protege el más fundamental de los derechos humanos: la vida", por lo que subrayó que siempre honrará "la defensa de nuestra Constitución, las leyes y el compromiso de protección a los más inocentes y vulnerables".

LA INSCRIPCIÓN

El Ministerio de Gobernación (Interior), cuyo titular, Oliverio García Rodas, no se ha pronunciado por la inscripción de la ONG, detalló en la inscripción oficial ante la ley de Planed Parenthood Global Guatemala L.L.C que autorizaba "establecer una sucursal en el país", obligada a "tener contabilidad en forma legal y escrita en español", sin poder "ejercer actividades de tipo comercial con fines de lucro".

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó a periodistas en un comunicado que el presidente Giammattei "ha estado en contacto directo con el ministro de Gobernación y le ha dado instrucciones con respecto a este tema", para supuestamente derogar el acuerdo ministerial, cuyo número es 231-2020.

Planed Parenthood es una organización de 104 años de existencia que provee servicios de salud y salud reproductiva, educación sexual, defensa, coordinación con organizaciones e información a millones de mujeres, hombres y jóvenes en todo el mundo, según indica en su propio sitio virtual oficial.

En Guatemala se calcula que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros y anualmente unas 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna en el país.

Según un informe presentado el pasado 9 de marzo por la organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, al menos 7.854 mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales y otras 8.453 sufrieron por violencia machista durante 2019.

En su informe anual de violencia y otras violaciones a los derechos humanos de las mujeres, el Grupo de Apoyo Mutuo, fundado en 1984 para denunciar las desapariciones forzadas en el país centroamericano, subrayó que en los últimos 12 años, desde 2008 a la fecha, ha registrado 58.715 violaciones sexuales en total.

De las violaciones sumadas en 2019, un 24 por ciento significaron embarazos en niñas menores de 14 años.